Meryl Streep a dezvăluit că a fost bătută pe stradă: „M-am prefăcut moartă pentru a opri loviturile“

Meryl Streep, în vârstă de 68 de ani, a dezvăluit detalii despre două episoade de violenţă din viaţa sa, care au marcat-o profund, la cea de-a 27-a ediţie a „Premiilor Internaţionale pentru Libertatea Presei din New York“.

Fără a da detalii despre când a avut loc atacul sau cine a fost agresorul, actriţa a povestit cum, lipsită de apărare, nu i-a mai rămas decât „să aştepte“ ca loviturile să se oprească, „făcând pe moarta“, în plină stradă, scrie Daily Mail.

„Am avut noroc că instinctele mele au fost bune. M-am prefăcut moartă şi am aşteptat până când loviturile s-au oprit. Trecătorii se uitau şocaţi, dar nu au intervenit să mă ajute în vreun fel.“, a mărturisit vedeta americană.

Meryl Streep a descris şi un alt incident în care a încercat să ajute o femeie care era agresată de un bărbat, fără a da nume. De asemenea, a mărturisit că artista Cher (71 de ani), a fost martora întâmplării.

„În al doilea incident, o altă persoană era abuzată, iar eu am reacţionat complet nebuneşte, ducându-mă după atacator pentru a-l confrunta. Întrebaţi-o pe Cher, era şi ea acolo. Agresorul a fugit în acel moment. A fost un miracol.“, a mărturisit artista.





Meryl Streep nu a specificat când au avut loc cele două atacuri violente, dar a spus că ambele au schimbat-o „la nivel celular“.

„De două ori în viaţa mea când am fost ameninţată şi m-am confruntat cu violenţă fizică reală, am învăţat ceva despre viaţă, aşa cum n-aş fi putut învăţa în niciun alt mod. Noi (ca femei) venim cu multe dezavantaje, din trecut şi până în prezent, iar din cauza vulnerabilităţii noastre anticipăm pericolul, ne aşteptăm să avem parte de el. Suntem foarte alerte, iar acest lucru poate fi foarte util în jurnalismul de investigaţie, dar şi în actorie“, a declarat celebra actriţă.

Streep şi cântăreaţa Cher au lucrat împreună la filmul „Silkwood“ din 1983 şi au rămas prietene de atunci.De asemenea, au terminat recent filmările pentru „Mamma Mia! Here We Go Again“, care va fi lansat în 2018.

Meryl Streep alături de Cher FOTO MondoFox