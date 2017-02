Loredana a fost binecuvântată de un călugăr budist şi a mâncat pentru prima dată scorpion, gândaci şi larve, în timpul vacanţei din Thailanda VIDEO

În cele şapte zile petrecute în Bangkok, Loredana şi fiica ei au vizitat Palatul Regal, celebra casă a lui Jim Thompson şi templele din complexul Wat Pho, acolo unde au primit binecuvântarea unui călugăr budist. În plus, au luat cina în aer liber la ultimul etaj (61) al unui zgârie-nori, s-au plimbat cu un vas de croazieră pe râul Chao Phraya şi au învăţat să gătească în stil thailandez de la cei mai renumiţi chefi. Loredana a sărbătorit Noul An Chinezesc în China Town, acolo unde a degustat preparatele vânzătorilor ambulanţi, încercând pentru prima dată scorpioni, greieri, viermi de mătase, gândaci şi larve de copac.

„Ne-am programat această săptămână liberă încă de anul trecut. A fost singura perioadă, de la început de an, când am putut să plecăm, pentru şapte zile, şi să ne relaxăm. Eu mai fusesem în Bangkok în urmă cu 21 de ani. Oraşul s-a dezvoltat incredibil de mult. Abia aşteptam să îl revăd, de această dată cu alţi ochi şi, cel mai important, alături de fiica mea. Ne-am cazat la Millenium Hilton, situat pe malul râului Chao Phraya. Am stat la etajul 18 şi am avut de acolo cea mai frumoasă privelişte posibilă asupra întregului Bangkok. Au fost şapte zile de experienţe frumoase de care îmi voi aminti mereu cu drag şi nostalgie“, a declarat Loredana.

Curs de gătit în stil thailandez

Loredana şi Elena au avut ocazia să înveţe cum se prepară câteva reţete tradiţionale thailandeze. Au luat astfel cursuri de gătit la Blue Elephant Cooking School, cel mai apreciat restaurant tradiţional thailandez din lume. Sub supravegherea unui chef cu experienţă, dar şi a proprietarei restaurantului, Khun Nooror Somany Steppe, cea care a gătit pentru mari personalităţi internaţionale, printre care şi Michael Jackson, Margaret Thatcher, Bill Clinton sau George Bush, Loredana a învăţat să prepare o reţetă de peşte picant, mai exact, tilapia prăjit cu sos de bird eye chili, un preparat pe cât de picant şi delicios, pe atât de sănătos.

„Bucătăria thailandeză este excepţională. Te răsfeţi cu atât de multe gusturi, totul este foarte diversificat şi, în plus, pentru că este deobicei foarte picantă, nu te îngraşi pentru că intensifică arderile. Chiar dacă îmbini, la aceeaşi masă, mai multe preparate, nu te simţi greu după un prânz sau o cină thailandeză şi asta dovedeşte faptul că toate ingredientele folosite sunt naturale, proaspete şi atent alese“, a povestit artista.

A vizitat celebra casă a mătăsii Jim Thompson

Cele două au vizitat casa legendarului Jim Thompson, cel care a salvat de la faliment comerţul cu mătase în Thailanda, şi cel care a dispărut misterios în Malaezia, în anii 60. Casa în care a locuit a devenit obiectiv turistic.

„Este superbă, se află în mijlocul unei grădini cu vegetaţie luxuriantă şi conţine statui budiste ce datează de câteva secole, picturi tradiţionale pe lemn, textule sau hârtie, porţelanuri, colecţionate din Thailanda, Burma, Cambodgia, China ori Laos. Este o atmosferă specială acolo, simţi că te-ai întors parcă în timp şi că retrăieşti stilul de viaţă de atunci“, a spus artista. De la Jim Thompson House, artista a cumpărat mai multe ţinute vestimentare realizate din celebra mătase imprimată thailandeză.

Binecuvântată de călugărul budist

Loredana a fost impresionată de templele budiste din complexul Wat Pho, care conţine şi vestita statuie imensă de aur reprezentându-l pe Budha întins.

„Wat Pho este superb! Sunt atât de multe temple incredibil de frumoase! Era decorat cu siraguri de felinare roşii, pentru ca a doua zi se sărbătorea Anul Nou Chinezesc. Am intrat în templul construit de Rama I în stilul Ayuthaya şi am meditat, pentru câteva minute, în faţa unui altar aurit cu statuia lui Budha. În faţa templului am primit de la un călugăr o brăţară de aţă roşie pentru ca apoi să ne binecuvânteze pe toţi stropindu-ne cu apă sfinţită. Am intrat ulterior în templul ce găzduieşte imensa statuie aurită a lui Budha întins, simbolizând intrarea acestuia în Nirvana după seria completă de reîncarnări. La ieşire, am pus monezi în fiecare din cele 108 de boluri de bronz, ce aduc, conform crezului, noroc şi ajută să se împlinească toate dorinţele pe care le pui în acele momente“, a mai povestestit artista.

Palatul Regal din Bangkok, ca un Disneyland de acum trei secole

Următoarea oprire a avut loc la Palatul Regal, unul din cele mai frumoase locuri din Bangkok, pe care artista îl aseamănă unui Disneyland al secolului al XVIII-lea. Loredana a petrecut aici câteva ore admirând templele, pagodele şi statuile colorate, prilej cu care a aflat foarte multe lucruri interesante despre regii care au condus Thailanda şi despre regele Bhumibol Adulyadej, care a decedat anul trecut şi ale cărui funeralii vor fi organizate în acest an, cel mai probabil în luna martie.

„Am fost impresionată de cât de mult şi-au iubit thailandezii regele. La fiecare pas, pe străzi, in fata institutilor, în hoteluri sau în centre comerciale se găsesc altare comemorative, panglici negre şi albe în memoria acestuia“, spune solista.

Delicatese ciudate pe străzile din China Town

Loredana a fost uimită şi fascinată de contrastele pe care le oferă capitala Thailandei, ajungând chiar şi în China Town, în ajunul Noului An Chinezesc. Acolo a degustat preparatele vânzătorilor ambulanţi, pentru prima dată şi scorpioni, greieri, viermi de mătase, gândaci şi larve de copac, toate bogate în proteine şi vitamine. Loredana a încercat şi supele preparate de thailandezi la colţ de stradă, frigărui tradiţionale, supele din intestine şi cocos, ori salatele de flori thailandeze cu omletă.