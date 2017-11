Kevin Spacey, concediat de Netflix. Actorul a fost suspendat din serialul „House of Cards“

Compania Netflix a transmis că nu va continua să difuzeze show-ul dacă Spacey va continua să fie implicat în proiect.

”Netflix nu se va mai implica în nicio producţie viitoare a «House of Cards» care îl include pe Kevin Spacey. Vom continua să lucrăm cu Media Rights Capital în această perioadă pentru a ne evalua drumul în ceea ce priveşte acest show”, a spus un purtător de cuvânt al Netflix

Media Rights Capital (MRC), compania care produce serialul ”House of Cards”, a anunţat, de asemenea, suspendarea lui Kevin Spacey din proiect. Spacey a interpretat rolul principal în acest serial şi a fost producătorul executiv al serialului.

”În timp ce continuăm ancheta în legătură cu acuzaţiile grave aduse în privinţa comportamentului lui Kevin Spacey pe platourile de filmare pentru «House of Cards», acesta a fost suspendat”, a transmis MRC.

Netflix a decis să nu continue cu lansarea filmului ”Gore”, produs de Spacey şi în care actorul urma să interpreteze rolul principal. Filmul se afla în postproducţie.

Decizia a fost anunţată la o zi după ce câţiva actuali şi foşti membri ai echipei de producţie a serialului ”House of Cards” au lansat acuzaţii de hărţuire sexuală împotriva lui Kevin Spacey, într-un raport publicat de CNN. Unul dintre aceştia l-a acuzat pe Spacey de agresiune sexuală.

Actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery”, a publicat duminică un mesaj pe reţelele sociale în care dezvăluia că actorul Kevin Spacey l-a hărţuit sexual la o petrecere care a avut loc în 1986, când el avea vârsta de 14 ani. În aceeaşi zi, Spacey a răspuns cu un mesaj de scuze şi a anunţat că de mai mulţi ani a ales să trăiasca viaţa ca un bărbat homosexual. El a precizat că nu îşi aminteşte incidentul.

Actorul mexican Roberto Cavazos şi regizorul american Tony Montana îl acuză pe Kevin Spacey de hărţuire sexuală. La fel şi alţi doi bărbaţi. Ei susţin că actorul i-a atins fără consimţirea lor şi că a avut un comportament nepotrivit.

În ziua următoare, compania Netflix (NFLX.O) a transmis că este „foarte alarmată” în urma acuzaţiilor aduse lui Spacey şi că sezonul al şaselea al serialului „House of Cards”, în care el joacă rolul principal, va fi şi ultimul. Producţia celui de-al şaselea sezon a fost oprită „până la noi ordine”.

International TV Academy a anunţat apoi că îi retrage actorului Kevin Spacey premiul onorific International Emmy Founders, pe care el urma să îl primească la gala din 22 noiembrie.

Reprezentanţii teatrului Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a lucrat timp de 11 ani, au transmis că au fost „consternaţi” de acuzaţii. Instituţia veche de 200 de ani i-a îndemnat pe toţi cei care au legătură cu Old Vic să facă dezvăluiri, garantând confidenţialitatea.

Mai multe acuzaţii de hărţuire au venit apoi la adresa lui Kevin Spacey, care a anunţat că vrea să urmeze un tratament.

Compania care îl reprezenta pe Kevin Spacey, CAA, a încetat colaborarea cu el.

Scotland Yard a început o investigaţie în legătură cu acuzaţiile de hărţuire sexuală aduse lui Kevin Spacey de un tânăr britanic aspirant la actorie, în urmă cu 10 ani. Bărbatul, care nu a fost identificat, a declarat autorităţilor săptămâna aceasta că s-a apropiat de Spacey în 2008 cerându-i să-l ajute în carieră, potrivit cotidianului The Sun. Actorul, dublu câştigător al premiului Oscar, l-a invitat pe tânăr, care avea 23 de ani pe atunci, în locuinţa sa din sudul Londrei. Spacey era atunci director la teatrul Old Vic, un post pe care l-a ocupat între 2004 şi 2015.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este un cunoscut actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele ”Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi ”American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013, joacă rolul principal în serialul „House of Cards”.

