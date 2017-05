Jimmy Page, Billy Idol, Elton John şi Nile Rodgers, printre vedetele care deplâng moartea cântăreţului Chris Cornell

Ce mesaje au transmis membrii comunităţii rock

Chris Cornell a murit la vârsta de 52 de ani în noaptea de miercuri spre joi, la scurt timp după ce a susţinut un concert în Detroit alături de trupa Soundgarden.

Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, i-a adus un ultim omagiu lui Chris Cornell, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter: „Odihneşte-te în pace, Chris Cornell. Incredibil de talentat, incredibil de tânăr, ne vei lipsi incredibil de mult“.

Cântăreţul Billy Idol a publicat un mesaj asemănător: „Sunt profund întristat după ce am aflat despre moartea lui Chris Cornell. Un mare cântăreţ şi artist. O altă lovitură pentru noi toţi. Odihneşte-te în pace!“.

Elton John a reacţionat şi el pe Twitter după aflarea veştii despre moartea celebrului rocker american: „Sunt şocat şi întristat de moartea bruscă a lui Chris Cornell. Un mare cântăreţ, compozitor şi un bărbat minunat“.

Actorul Elijah Wood, devenit celebru cu rolul din trilogia „Stăpânul inelelor“, a scris la rândul lui un mesaj: „O, Dumnezeule. Sunt foarte trist, după ce am aflat de moartea lui Chris Cornell“.

Muzicianul Nile Rodgers l-a elogiat şi el pe rockerul decedat: „Un prieten comun mi-a telefonat şi mi-a spus că «fratele» meu a murit. Odihneşte-te în pace, Chris Cornell. Eşti un mare artist. Condoleanţe mele lui Vicki şi familiei. Ai fost fratele meu special“.

Dave Navarro, fost chitarist al trupei Red Hot Chilli Peppers şi membru fondator al trupei Jane's Addiction: „Sunt atât de uluit să aflu despre moartea lui Chris Cornell! Este o pierdere atât de îngrozitoare şi de tristă! Gândurile mele sunt în această seară alături de familia lui! Odihneşte-te în pace!“.

Problemele cu dependenţa de alcool

Potrivit cotidianului britanic „The Guardian“, Chris Cornell s-a confruntat cu dependenţa de alcool şi droguri şi s-a internat într-o clinică de dezintoxicare în anul 2003. De atunci, nu a mai consumat substanţe interzise.

„De fapt, îmi place mult la dezintoxicare. E ca un fel de şcoală, e interesant. Am aflat că pot să mă schimb la vârsta de 38 de ani“, spunea Chris Cornell într-un interviu acordat în acel an revistei „Spin“.

„Beam uneori alcool înainte să susţinem un concert. Nu era mare lucru. A devenit însă o problemă mai mare atunci când am încetat să mai fac celelalte lucruri care îmi plăceau. Obişnuiam să mă plimb cu prietenii cu mountain bike-uri, şi păstram sticle cu alcool în locul în care trebuiau să se afle sticlele cu apă. Dar, după ce am renunţat la munţi şi la biciclete, tot ce a rămas a fost alcoolul“, a adăugat rockerul american în acelaşi interviu.

Şi-a încheiat concertul cu o piesă despre moarte

Potrivit revistei „New Musical Express“, Chris Cornell a închis concertul pe care l-a susţinut alături de trupa Soundgarden miercuri seară în Detroit cu un cover după o piesă despre moarte, „In My Time of Dyin'“, preluată din repertoriul grupului Led Zeppelin.

Cariera lui Chris Cornell

Christopher John Boyle, născut pe 20 iulie 1964, a devenit cunoscut sub numele de Chris Cornell la finalul anilor 1980, fiind unul dintre personajele principale ale scenei grunge. A înfiinţat Soundgarden în 1984. Debutul discografic, „Ultramega OK“, a venit în 1988, însă faima mondială a cunoscut-o odată cu lansarea pieselor „Black Hole Sun“ şi „Spoonman“, de pe albumul „Superunknown“ (1994). Alături de muzicieni care aveau să formeze Pearl Jam, Chris Cornell a creat proiectul Temple of the Dog, tribut adus lui Andrew Wood, unul dintre pionierii genului grunge, iar albumul omonim a fost lansat în 1991.

Cariera sa solo a însemnat cinci albume de studio - „Euphoria Morning“ (1999), „Carry On“ (2007), „Scream“ (2009), „Songbook“ (2011) şi „Higher Truth“ (2015).

Chris Cornell a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru piesa „The Keeper“, care a apărut în filmul „Machine Gun Preacher“ (2011). Este coautorul cântecului „You Know My Name“, care a fost tema muzicală a lungmetrajului „Casino Royale“ (2006) din franciza „James Bond“.

În 2001, împreună cu foşti membri ai Rage Against the Machine - chitaristul Tom Morello, basistul Tim Commerford şi toboşarul Brad Wilk -, a înfiinţat proiectul Audioslave. Supergrupul a lansat trei albume de studio şi a activat până în 2007. În ianuarie 2017, Audioslave s-a reunit pentru ”Anti-Inaugural Ball”, eveniment găzduit de Prophets of Rage, la Teragram Ballroom din Los Angeles, cu ocazia învestirii lui Donald Trump.

După o pauză de 13 ani (din 1997 până în 2010), Soundgarden a revenit pe scena muzicală, iar în 2012 a lansat cel de-al şaselea material discografic, „King Animal“. Albumele formaţiei au fost vândute în peste 22 de milioane de copii în întreaga lume, iar postul de televiziune VH1 a clasat Soundgarden pe locul al 14-lea în topul 100 Greatest Artists of Hard Rock.

Soundgarden susţinea în această perioadă un turneu în Statele Unite. În luna mai, după Detroit, formaţia mai avea programate alte şase concerte.