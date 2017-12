Jim Carrey, mărturisiri despre lupta cu depresia: Uneori reuşesc să fiu fericit

„Sunt suişuri şi coborâşuri, dar toate sunt cumva cioplite, netezite, astfel încât pare că trăieşti la acelaşi nivel de disperare. Nu primeşti niciun răspuns, dar eşti în regulă. Poţi zâmbi la serviciu, dar, totuşi, te simţi la acelaşi nivel scăzut de disperare“, mărturisea atunci Jim Carrey, citat de News.ro.

În interviul recent, Carrey a spus că a reuşit să învingă depresia şi uneori se simte fericit. „În acest moment, nu sufăr de depresie. Nu experimentez stările depresiei. Am suferit de depresie mulţi ani, dar acum, când vine ploaia, plouă, dar se şi opreşte. Nu rămâne atât de mult timp încât să mă scufunde şi să mă înece“, a spus Jim Carrey.

În 2009, artistul a dezvăluit că a urmat un tratament pe bază de Prozac, unul dintre cele mai puternice antidepresive. De asemenea, Carrey a fost diagnosticat cu ADHD (Tulburarea hiperactiva cu deficit de atenţie).

Artistul a precizat şi că nu-i pasă ce vor gândi oamenii despre el după ce va muri: „Tot ce vreau este ca oamenii să mă perceapă ca pe o energie pozitivă aici, un parfum plăcut care a fost lăsat în urmă.“

Carrey, care în prezent îşi dedică timpul picturii, a spus că nu are mari regrete în ceea ce priveşte cariera sa cinematografică: „Mă simt perfect în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat, inclusiv cu rahaturile oribile din viaţă şi din artă. Am o satisfacţie mare când privesc în urmă.“

„Ce se întâmplă este foarte bine, dar există şi părţi rele. În ultimii ani, unii oameni s-au apropiat de mine cu intenţia de a rupe o bucăţică din Sfântul Graal doar pentru ei, dar Graalul nu este un lucru pe care îl poţi rupte. Aşa că vor învăţa acest lucru pe calea cea dură. Nu este deloc plăcut“, a mai spus artistul.

Recent, Jim Carrey şi-a lansat un documentar în care povesteşte cum, pentru apreciatul film „Man on the Moon“, „a rămas în personaj“ pe tot parcursul proiectului. Actorul a precizat că riscul pe care şi l-a asumat în 1999 este similar cu cel de acum, când s-a hotărât să se dedice marii sale pasiuni – pictura.

„Prin tot ceea ce fac risc să distrug totul. Uneori chiar îmi spun: «Doamne, dacă nu va funcţiona? Am depus atât de mult efort pentru acest tablou!». Dar dacă nu faci acest lucru, nu vei realiza niciodată ceva sublim, ceva care chiar să-i atingă pe ceilalţi. Întotdeauna vor exista riscuri când mergi până la marginea distrugerii pentru ceva de care îţi pasă cu adevărat“, a explicat Jim Carrey.

Jim Carrey a traversat o perioadă dificilă în ultimii ani, după sinuciderea din 2015 a iubitei sale, make-up artistul Cathriona White. În prezent, actorul este implicat într-un proces pentru uciderea din culpă a fostei sale partenere.

Jim Carrey este un star al filmelor de comedie produse la Hollywood şi s-a remarcat în producţii cu mare succes în rândul publicului, precum „Dumb and Dumber“, „Ace Ventura: Pet Detective“ şi „Bruce Almighty“. Actorul a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolurile din „Man on the Moon“ (1999) şi „The Truman Show“ (1998).