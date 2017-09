Hugh Hefner va fi îngropat lângă Marilyn Monroe. Actriţa, despre Playboy: „Nu am primit nici măcar un «mulţumesc» de la cei care au făcut milioane cu poza mea“

În timpul vieţii, Hugh Hefner a fost înconjurat tot timpul de femei frumoase, dar îşi va petrece eternitatea doar lângă una şi aceea va fi emblematica actriţă americană Marilyn Monroe, care a murit în 1962, la 36 de ani, anunţă BBC

Fondatorul Playboy, care a murit la vârsta de 91 de ani, şi-a cumpărat, încă din anul 1992, un loc de veci lângă cel al regretatei Marilyn Monroe. Cripta a costat 75.000 de dolari şi este în Parcul Memorial Westwood Village din Los Angeles, California.

Anunţul a împărţit opinia publică în două. În timp ce unii consideră gestul drept unul emoţionant, având în vedere că Marilyn Monroe a fost pe coperta primului număr Playboy, alţii sunt de părere că este o obrăznicie.

Criticii susţin că Marilyn Monroe a fost jenată de acele imagini nud şi se temea că îi vor afecta cariera, în timp ce Hefner a profitat din plin şi astfel şi-a lansat imperiul Playboy, în decembrie 1953.

În realitate, actriţa nu a pozat niciodată pentru revista Playboy, ci a acceptat să pozeze nud cu patru ani înainte de lansarea publicaţiei, pentru un calendar nud. Monroe a făcut acest compromis pentru că avea mare nevoie de bani, iar pentru acele imagini a primit doar 50 de dolari.

Iniţial, Monroe nici măcar nu a dorit să-i apară numele sub poze, ci pseudonimul Mona Monroe. „Nu ştiu exact de ce, cu excepţia faptului că am dorit să mă protejez. Eram jenată, ruşinată de ce făcusem şi nu mi-am dorit ca numele meu să apară acolo“, povestea actriţa.

Ulterior, Hefner a plătit 500 de dolari pentru a obţine pozele nud şi a reuşit să vândă peste 50.000 de exemplare ale primului număr din Playboy care o avea pe copertă pe Marilyn Monroe.

De altfel, în propria biografie, „Marilyn: Her Life in Her Own Words“, actriţa a mărturisit că nici măcar nu i s-a mulţumit pentru acel succes: „Niciodată nu am primit un «mulţumesc» din partea celor care au făcut milioane de dolari de pe urma unor fotografii nud cu Marilyn. Ba chiar a trebuit să-mi cumpăr singură revista pentru a mă vedea în ea. Eu? Tot ce am primit vreodată au fost acei 50 de dolari de la început. Am recunoscut că eu sunt în acele imagini deşi directorii de la Fox erau nervoşi şi credeau că acest lucru va ruina orice film în care voi apărea şi totodată va însemna sfârşitul carierei mele. Bineînţeles că s-au înşelat. Fanii, publicul meu, au fost bucuroşi când am recunoscut că sunt eu, iar acel calendar şi acel prim număr din Playboy mi-au ajutat cariera. “

Deşi au jucat un rol important unul în viaţa celuilalt, Marilyn Monroe şi Hugh Hefner nu s-au întâlnit niciodată. „Ea era în aceeaşi clasă de actorie cu fratele meu, în New York. Însă adevărul este că nu am întâlnit-o niciodată. Am vorbit o dată cu ea la telefon, dar nu am cunoscut-o în persoană. Din păcate, ea a murit înainte de vreme şi nu am ajuns să facem cunoştinţă“, recunoştea Hugh Hefner într-un interviu din 2011, citat de Washington Post

De asemenea, mogulul a explicat în timpul vieţii de ce doreşte să fie înmormântat lângă Monroe: „Simt o dublă legătură cu ea. În primul rând pentru că a fost cheia lansării Playboy. Şi suntem născuţi în acelaşi an. Cred în lucrurile simbolice. Să-mi petrec eternitatea lângă Marilyn este o chestiune prea dulce pentru a o refuza. În plus, sunt înnebunit după blonde, iar ea era blondă“, spunea Hefner pentru CBS în 2012.