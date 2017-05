Heidi Klum, la 43 de ani, în primul pictorial nud din carieră: „Acum mă simt mai încrezătoare decât atunci când aveam 20 de ani“ FOTO

Modelul german spune că a mai pozat nud şi trecut, dar nu a făcut niciodată publice fotografiile, dar şi că a făcut acest lucru pentru că are mai multă încredere în corpul ei acum, după patru sarcini, decât avea la vârsta de 20 de ani, arată News.ro.

„Unii dintre prietenii mei au spus: «Păi, împlineşti 44, de ce acum?» Şi am spus, «de ce nu acum?» Ar trebui să sărbătorim corpul unei femei, nu contează ce vârstă are. Am mai pozat nud şi înainte, dar nu am aratat ​​niciodată fotografiile. Acum mă simt mai încrezătoare decât atunci când aveam 20 de ani. Cred că atunci când eram mai tânără, eram mai timidă şi, cu timpul, mi-a crescut încrederea în mine“, a explicat modelul german sâmbătă la evenimentul de prezentare a cărţii.

FOTO Rankin

Heidi Klum, care a fost unul dintre „îngeraşii” Victoria’s Secret timp de 13 ani, susţine nudismul, pe care îl practică de când era copil. „Am crescut pe plaje de nudişti împreună cu părinţii mei, aşa că sunt nudistă. Nu am nicio problemă cu goliciunea. Când merg la plajă şi există un loc retras, unde nu e multă lume, îmi place să fac topless“, declara ea în urmă cu câteva luni pentru revista Ocean Drive.

FOTO Rankin

Modelul a participat sâmbătă la Maison Assoluline din Londra, la prezentarea noii publicaţii, alături de fotograful care a realizat imaginile. Pe lângă cartea care cuprinde fotografii intime şi nud cu modelul, Klum şi John Rankin Waddell au creat tricouri, şepci şi autocolante.

Heidi Klum a devenit cunoscută la nivel mondial ca top-model, dar şi ca actriţă, femeie de afaceri, designer şi producătoare de televiziune.

Heidi Klum, alături de fotograful Rankin FOTO Getty Images