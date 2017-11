Oh myyy! George Takei, celebrul Hikaru Sulu din „Star Trek“, acum un activist pentru drepturile LGBT, acuzat de agresiune sexuală de un fost actor

Vedeta din "Star Trek" neagă acuzaţia lui Scott R. Brunton, care spune că a fost pipăit în apartamentul din Los Angeles al actorului.

Un fost model şi actor îl acuză pe George Takei de agresiune sexuală în 1981. Denunţătorul, Scott R. Bruton, care avea 23 de ani în momentul presupusului incident, susţine că Takei a profitat de el când era vulnerabil.

"Asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dar nu am uitat niciodată", a povestit Brunton pentru The Hollywood Reporter într-un interviu. "Este una dintre acele poveşti pe care o spui în grup când oamenii îşi reamintesc momente ciudate din viaţa lor. Am spus asta de ani de zile, însă deodată m-am săturat să o tot spun".

Brunton a declarat că locuia la Hollywood din 1981, lucra ca ospătar şi şi-a început cariera ca actor în reclame şi model. Atunci l-a întâlnit pe Takei, care avea 43, 44 de ani, într-o seară la barul Greg's Blue Dot. Au făcut schimb de numere de telefon, au vorbit din când în când şi s-au mai întâlnit în alte cluburi, potrivit lui Brunton. Când tânărul Brunton s-a despărţit de prietenul său, a vorbit cu Takei. "Mi-a zis: "dă-mi noul tău număr" şi i l-am dat. Nu după multă vreme, George m-a sunat", îşi aminteşte Brunton.

Takei, potrivit lui Brunton, l-a invitat la cină şi la teatru. "Era foarte înţelegător şi mă consola pentru că încă eram îndrăgostit de prietenul meu. Era un bun ascultător", a povestit Brunton.

Cei doi bărbaţi s-au întors în apartamentul actorului pentru un pahar în aceeaşi seară. "Am băut ceva şi m-a întrebat dacă mai vreau un pahar. Am spus că da. Aşa că am mai băut unul şi apoi, dintr-odată, am început să mă simt foarte dezorientat şi ameţit şi am crezut că leşin. I-am spus că trebuie să mă aşez şi mi-a arătat un fotoliu gigantic galben. M-am aşezat şi mi-am lăsat capul pe spate şi cred că am leşinat". Cei doi bărbaţi s-au întors în apartamentul actorului pentru un pahar în aceeaşi seară. "Am băut ceva şi m-a întrebat dacă mai vreau un pahar. Am spus că da. Aşa că am mai băut unul şi apoi, dintr-odată, am început să mă simt foarte dezorientat şi ameţit şi am crezut că leşin. I-am spus că trebuie să mă aşez şi mi-a arătat un fotoliu gigantic galben. M-am aşezat şi mi-am lăsat capul pe spate şi cred că am leşinat".

Când s-a trezit, Brunton îşi aminteşte că era dezbrăcat de pantaloni iar Takei încerca să-i dea jos lenjeria intimă.

Hollywood Reporter a vorbit cu patru dintre prietenii lui Brunton - Norah Roadman, Rob Donovan, Stephen Blackshear şi Jan Steward - care au declarat că acesta li s-a confesat cu privire la întâlnirea dintre el şi Takei în urmă cu mai mulţi ani.

Facebook şi Twitter având peste 12 milioane de de fani. Reprezentanta lui Takei, Julia Buchwald, a afirmat că "George călătoreşte în Japonia şi Australia şi nu poate fi contactat pentru comentarii". George Takei, în vârstă de 80 de ani acum, a devenit cunoscut pentru rolul Hikaru Sulu din serialul de televiziune "Star Trek". Este autor şi activist pentru drepturile minorităţilor sexuale, conturile sale deşiavând peste 12 milioane de de fani.

Într-o serie de mesaje publicate sâmbătă pe Twitter, Takei a negat acuzaţiile.