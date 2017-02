Dragoş Bucur, mesaj emoţionant pe Facebook: „Sunt dezarmat şi cu puţine speranţe, dar o să ies şi o să strig la voi pentru că îmi e ruşine de copiii mei“

„Mă simt dezarmat, aproape au reuşit. Deja ma gândesc să fugim de toate astea şi din fericire suntem printre cei care pot face asta. Corfu e frumos...Mă gândesc ce rost are să mai ies şi să să cer să fie decenţi şi să nu fure. O să ies şi o să strig la voi pentru că îmi e ruşine de copiii mei“, a scris Dragoş Bucur pe Facebook.

Dragoş Bucur spune că nu vrea să se lase bătut pentru că vrea să le dea copiiilor lui o lecţie atunci când o să fie întrebat de ce a ieşit în stradă. Acesta spune că are puţine speranţe, dar „lipsa de respect şi nesimţirea“ îl vor ajuta.

„Dacă mă vor întreba copiii peste 25 de ani eu ce am facut, am sa fiu cu inima împăcată pentru ca voi avea ce sa le răspund! Am sa le spun că am încercat cel puţin, că nu m-am băgat în pat pentru că era frig si ningea sau că mi-a fost frica ca nu cumva sa «intru in vizor». Sunt dezarmat şi cu puţine speranţe, dar felul în care reacţionez la arogantă, superioritate închipuită, lipsa de respect şi nesimţire m-au făcut aproape celebru prin lumea cinematografiei. Ajung in 20 de minute!“, a mai zis actorul.