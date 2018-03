Cameron Diaz a renunţat la actorie. Care sunt motivele FOTO

Cameron Diaz nu a făcut o declaraţie oficială cu privire la retragerea sa din industrie, însă, potrivit prietenei sale, actriţa Selma Blair, actriţa americană, devenită celebră pentru rolurile din „Charlie's Angels“, „Shrek“ şi „There's Something About Mary“, „ar fi terminat“ cu industria cinematografică şi nu are planuri de a reveni pe marele ecran, scrie Daily Mail.

Într-o declaraţie făcută la petrecerea de după gala Oscar 2018, organizată de Vanity Fair, Blair, care a jucat alături de Diaz în filmul „The Sweetest Thing“ (2002), a povestit că a luat un prânz cu actriţa şi au depănat amintiri.

„Mi-ar fi plăcut să fac o continuare, dar Cameron s-a retras din actorie, are o atitudine de genul «am terminat cu asta». Adică nu mai are nevoie să facă filme, are o viaţă foarte frumoasă. Nu ştiu ce ar putea s-o aducă înapoi“, a precizat actriţa.

O altă sursă apropiată vedetei a declarat că aceasta şi-ar dori un copil: „Cameron primeşte foarte multe propuneri, iar oamenii din industrie încearcă să o tenteze cu tot felul de lucruri, însă nu e deloc interesată. E fericită, îndrăgostită, îi place să fie casnică şi să se bucure de timpul ei liber. Şi-ar dori şi un copil. “

Selma Blair FOTO Getty Images

Din 2014, deşi a avut numeroase propuneri, Cameron nu a mai acceptat niciun rol. Ultima dată a apărut în filmul „Annie“, unde a jucat-o pe Miss Hannigan. Filmul a avut încasări de 133 de milioane de dolari la nivel mondial, dar interpretarea sa i-a adus şi multe critici, notează cotidianul britanic.

Cameron Diaz şi solistul trupei rock Good Charlotte, Benji Madden, s-au căsătorit pe 5 ianuarie 2015, în cadrul unei ceremonii private desfăşurată la reşedinţa lor din Los Angeles, scrie revista „People“.„Suntem extrem de fericiţi că începem această călătorie împreună înconjuraţi de prieteni apropiaţi şi de familie“, mărturiseau atunci artiştii.

Atât actriţa, cât şi rockerul sunt la prima căsătorie. Cameron Diaz a avut în trecut relaţii cu nume sonore, inclusiv jucătorul de baseball Alex Rodriguez, cântăreţii Diddy, Jared Leto şi Justin Timberlake, alături de care şi-a petrecut aproape patru ani. La rândul lui, Benji Madden (foto Getty Images) a fost legat romantic de actriţa şi cântăreaţa Paris Hilton, vedeta de televiziune Holly Madison şi a fost logodit, în 2007, cu modelul Sophie Monk.

Cameron Diaz şi soţul ei Benji Madden FOTO Geety Images/Revolver

Cameron Diaz, născută în 1972, a jucat mai ales în comedii romantice, cum ar fi filmele cu mare succes la public „Mary cea cu vino-ncoa’/Something About Mary“ (1998), dar şi în drama „Vanilla Sky - Deschide ochii“ (2001) şi în franciza „Îngerii lui Charlie“.

Cameron Diaz a mai putut fi văzută în filmele „Viaţă pentru sora mea“, „Cutia“ şi în comedia „Knight and Day“, în care joacă alături de Tom Cruise, precum şi în „Profă rea, dar buuună/Bad Teacher“ (2011).

De asemenea, a jucat în filmul „The Other Woman/Cealaltă femeie“, regizat de Nick Cassavetes, alături de Leslie Mann şi Kate Upton, în 2014, şi „Sex Tape“, regizat de Jake Kasdan, din acelaşi an.