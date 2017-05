Brian May, chitaristul trupei Queen, dezvăluiri despre suferinţa lui Freddie Mercury: „Îşi pierduse aproape în întregime un picior“

Solistul trupei Queen, Freddie Mercury, a murit pe 24 noiembrie 1991 din cauza unei pneumonii cauzate de SIDA, la o zi după ce a recunoscut în mod public că a fost depistat cu virusul HIV.

Într-un interviu acordat revistei „Sunday Times“, muzicianul englez Brian May a dezvăluit că toţi membrii trupei Queen ştiau că Mercury fusese testat seropozitiv, însă nimeni nu discuta despre acest lucru. Mai mult, în momentul în care i-a anunţat oficial, artistul a precizat că nu doreşte să vorbească despre boala sa, tocmai pentru a nu-i afecta în vreun fel.

Dezvăluirile lui May vin în contextul în care artistul îşi lansează cartea „Queen In 3-D“ şi după ce trupa a anunţat că va susţine un nou turneu în a doua jumătate a anului, alături de solistul Adam Lambert, pentru a marca 40 de ani de la lansarea celui mai de succes album al trupei, „News Of The World“.

Marcând una dintre rarele ocazii în care sunt oferite detalii despre lupta lui Freddie Mercury cu SIDA, Brian May a declarat că a suferit teribil văzându-şi colegul şi prietenul suferind atât de mult. Chitaristul Queen a dezvăluit şi că Freddie Mercury îşi pierduse aproape în întregime un picior cu puţin timp înainte de a muri.

„Marea problemă a fost de fapt piciorul, pentru că, tragic, rămăsese foarte puţin din el. O dată, în timp ce luam cina, ne-a arătat şi mi-a spus: «Brian, îmi pare rău dacă te-am întristat arătându-ţi», iar eu i-am spus că nu sunt supărat, ci doar mă macină gândul că este nevoit să se supună unei dureri atât de teribile“, a povestit May.

Brian a subliniat că atunci când Freddie a dezvăluit că are SIDA, le-a spus membrilor trupei că nu este ceva despre care vrea să discute: „Sigur, cu toţii ştiam că are SIDA, dar nu voiam să ştim. Ne-a spus atunci: «Probabil că voi vă gândiţi că am de-a face cu chestia asta, dar nu vreau să vorbesc despre asta şi nu vreau ca vieţile noastre să se schimbe. Asta este situaţia». Apoi a continuat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat“, a mai spus chitaristul.

La sfârşitul anilor ’80 – când Mercury era într-un stadiu avansat al bolii – tratamentul era în mare parte paliativ şi lupta pentru a opri deteriorarea corpului, pentru că efectele pot fi de la paralizie şi pierderea membrelor până la orbire şi infecţii cerebrale.

Din păcate, Freddie Mercury a murit cu puţin timp înainte de apariţia terapiilor combinate şi a tratamentelor care permit pacienţilor diagnosticaţi cu SIDA să trăiască mulţi ani. Acest lucru este o sursă de frustrare pentru cei care l-au iubit, lucru subliniat şi de May, care a declarat că dacă ar fi avut acces la „cocktailul magic de medicamente“, Freddie nu ar fi fost condamnat la moarte.

„A ratat această şansă cu doar câteva luni. Dacă ar fi reuşit să mai reziste doar puţin, el încă ar fi cu noi astăzi, sunt absolut sigur de asta. Dar nu poţi să te gândeşti prea mult la acest lucru pentru că o iei razna“, a mai spus Brian May.

Freddie a ţinut mult la viaţa privată, dar şi la a celor din jurul său, astfel că a dezvăluit publicului că suferă de SIDA doar cu 24 de ore înainte de a muri: „În urma conjecturii enorme din presă din ultimele două săptămâni, doresc să confirm că am fost testat seropozitiv şi am SIDA. Mi s-a părut corect să ţin informaţia pentru mine până acum pentru a proteja viaţa privată a celor din jur. Totuşi, a sosit timpul pentru prietenii şi fanii mei din întreaga lume să afle adevărul şi sper că toată lumea mi se va alătura, mie şi doctorilor mei, în lupta împotriva acestei boli teribile“, explica la momentul respectiv solistul. La scurt timp, întreaga lume era în stare de şoc: Freddie Mercury murise.