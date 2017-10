Adevărul Live: secrete, trucuri şi reţete de altă dată de la chef Cătălin Scărlătescu

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live





După succesul Festivalului Scoicilor, devenit deja tradiţie, Festivalul Gustului Românesc va aduce pe mesele oaspeţilor reţete româneşti pe care chef Scărlătescu le-a redescoperit şi învăţat în drumurile sale prin ţară chiar de la localnici.

„Sunt fascinat de tot ce înseamnă România şi nu ratez nicio ocazie de a străbate ţara asta minunată în căutare de mâncare fabuloasă. În Dobrogea am descoperit nişte doamne cu mâini absolut miraculoase, care întind nişte foi de plăcinte cât patul, în Maramureş am gătit la foc cu bătrânii satului care mi-au arătat secretele lor, la stână am mâncat cel mai gustos bulz din viaţa mea. România e cu adevărat fabuloasă, iar mâncarea noastră merită să fie readusă pe mesele orăşenilor. Aşa a luat naştere ideea acestui festival, în care prinţesa va fi mâncarea noastră“, mărturiseşte chef Scărlătescu.

Astăzi, Cătălin Scărlătescu vine la Adevărul Live pentru a vorbi despre complexitatea perspectivei sale în care ia în considerare trendurile actuale reprezentate de burgeri şi scoici, dar şi gustul autentic românesc.