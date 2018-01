Actriţa Meryl Streep îi cere Melaniei Trump să vorbească public despre problema hărţuirilor sexuale: „Vreau să ştiu motivul tăcerii“ FOTO

Meryl Streep (68 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu acordat publicaţiei The New York Times despre numeroasele acuzaţii cu privire la hărţuiri şi agresiuni sexuale care au apărut la Hollywood şi în politică, notează News.ro.

„Vreau să aud motivul tăcerii Melaniei Trump. Vreau să o aud vorbind. Are atât de multe lucruri importante de spus. La fel şi Ivanka. Vreau ca să vorbească acum!“, a spus actriţa.

Streep a vorbit şi despre felul în care a hotărât să vorbească despre acuzaţiile de hărţuire şi abuz sexual care au fost lansate la adresa producătorului Harvey Weinstein, având în vedere că ea nu este activă în reţelele de socializare.

„Chiar a trebuit să mă gândesc, deoarece acest lucru chiar sublinia neştiinţa mea cu privire la această problemă, şi punea în evidenţă şi cât de diabolic şi duplicitar este el ca persoană, deşi este un campion în domeniul său de activitate“, a spus vedeta americană.

Melania Trump şi Donald Trump, alături de Harvey Weinstein şi fosta sa soţie, designerul Georgiana Chapman FOTO Getty Images

„Când faci filme, crezi că ştii totul despre toată lumea. Atât de multe zvonuri. De fapt, nu ştii nimic. La un anumit nivel, oamenii sunt atât de greu de citit. Şi este şocant. Astfel de acuzaţii au fost lansate cu la adresa unora dintre oamenii mei preferaţi , iar Harvey Weinstein nu se numără între aceştia“, a continuat Meryl Streep.

Actriţa a colaborat cu Harvey Weinstein pentru mai multe filme, inclusiv pentru drama biografică „Doamna de Fier/ The Iron Lady“, în care interpretarea rolului Margaret Thatcher i-a adus un premiu Oscar la categoria cea mai bună actriţă într-un rol principal. Din cauza acestor colaborări cu producătorul, Streep a fost criticată de unele persoane care au acuzat-o că avea cunoştinţă despre comportamentul de prădător sexual al acestuia, însă actriţa a respins acuzaţiile.





FOTO Getty Images

„Chiar nu am ştiut. Am crezut că are iubite. Când am auzit zvonurile despre actriţe, am crezut că aceasta este o modalitate de a denigra actriţele în general în privinţa capacităţii lor de a obţine un rol. Această idee chiar m-a deranjat. Nu am ştiut că a abuzat oameni. Pe mine nu m-a invitat niciodată într-o cameră de hotel“, a adăugat vedeta.

Meryl Streep se numără printre aproximativ 300 de femei de la Hollywood care au iniţiat „Time’s Up“ („Timpul s-a scurs“) – o mişcare pentru a proteja femeile din toate domeniile de activitate de hărţuiri şi abuzuri sexuale. Streep a donat 500.000 de dolari organizaţiei, care se ocupă şi de administrarea unui fond de apărare în instanţă dedicat femeilor.

De asemenea, o serie de postere cu Meryl Streep şi Harvey Weinstein, în care ochii actriţei sunt acoperiţi de o bandă roşie pe care este scris mesajul „Ştia/ She knew“, au apărut recent în Los Angeles, acestea sugerând că artista avea cunoştinţă despre cazurile de hărţuire şi agresiune sexuală de care numeroase femei îl acuză pe producător.

FOTO Twitter