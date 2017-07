Actriţa Jada Pinkett Smith, soţia lui Will Smith, a făcut dezvăluiri despre relaţia tumultoasă cu rapperul Tupac: „Când l-am cunoscut făceam trafic de droguri“

„E dificil să vorbesc despre asta pentru că nu am spus niciodată întreaga poveste. Unul dintre lucrurile foarte interesante pe care nu le-am dezvăluit până acum este că prima dată când l-am întâlnit pe Pac eu eram dealer de droguri. Aşa ne-am cunoscut“, a declarat Jada Pinkett Smith, citată de revista People.

„Mi s-a întâmplat ceva îngrozitor şi am decis să renunţ la acea viaţă. Iar în vreme ce eu mă străduiam să închei acel capitol, el intra din ce în ce mai adânc în el. Mi-am zis: «Doamne, într-o zi vei face pentru Pac ceea ce ai făcut pentru mine. M-ai salvat.» Dar asta nu i s-a întâmplat niciodată lui“, a mai povestit actriţa, precizând că nu doreşte să ofere mai multe detalii pentru că în curând va scrie o carte de memorii care va cuprinde şi acest capitol întunecat al vieţii ei.

Jada Pinkett Smith şi Tupac Shakur FOTO Kevin Mazur Archive/Wire Image/People

Jada Pinkett Smith şi Tupac Shakur s-au cunoscut la mijlocul anilor '70, când amândoi erau studenţi la Baltimore School for the Arts din Maryland. Pe marginea relaţiei dintre ei s-a speculat intens, mulţi insistând că a fost una amoroasă, însă actriţa susţine că zvonurile sunt departe de a fi adevărate, deşi nu neagă că legătura a fost una tumultoasă.

„Relaţia dintre mine şi Pac era una de supravieţuire. Aşa a început şi aşa a fost mereu. Ştiu că majoritatea oamenilor vor să creadă că am avut o relaţie amoroasă, dar asta se întâmplă pentru că nu cunosc întreaga poveste. Legătura noastră a fost bazată pe lupta pentru supravieţuire, pe modul în care am avut grijă unul de celălalt, iar când ai pe cineva pe care te poţi baza în momentele în care simţi că nu valorezi nimic, asta înseamnă totul. Există foarte multe aspecte ale relaţiei noastre pe care nu le-am împărtăşit niciodată public din motive foarte specifice. Am decis că acest mic amănunt este important şi trebuie dezvăluit pentru a oferi o mai bună înţelegere asupra persoanelor care eram atunci. Întotdeauna a fost despre supravieţuire relaţia noastră“, a mai explicat actriţa.

Totodată, Jada s-a declarat profund jignită de modul în care a fost prezentată relaţia lor în filmul „All Eyez On Me“, în care Tupac este interpretat de actorul Demetrius Shipp Jr., în timp ce Kat Graham o portretizează pe Jada. „Reimaginarea relaţiei mele cu Pac este profund jignitoare. Îmi pare rău, relaţia pe care am avut-o cu el este mult prea preţioasă pentru mine, iar scenele din film nu sunt bazate pe adevăr“, a scris actriţa pe Twitter.

Când Shakur a fost omorât, în septembrie 1996, nu mai vorbise de ceva vreme cu Pinkett Smith, după o ceartă aprinsă cu privire la schimbările din viaţa amândurora.

Jada Pinkett şi Will Smith s-au căsătorit în 1997 şi au împreună doi copii: pe Jaden, în vârstă de 19 ani, şi pe Willow, în vârstă de 17 ani.