Replici acide între decanul Facultăţii de Istorie şi primăriţa Capitalei. „Firea este de rea credinţă”

După ce solicitările făcute în luna februarie de a nu mai fi organizate evenimente în faţa instituţiei de invăţământ au rămas fără răspuns, iar de Ziua Europei, începând cu ora 11.30, pe esplanada cu statui se desfăşoară numeroase programe artistice, Forentina Niţu, decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, a declarat pentru Agenţia de presă News.ro că primarul general al Bucureştiului este „de rea credinţă”.

”Mă lupt din februarie să interzic aceste evenimente aici. Este agresiune. Data trecută, la memoriu, nu ne-a răspuns. Eu am preferat să vin aici să vorbesc cu dumneaei, pentru că m-am gândit că este dezinformată şi a zis că prefer să nu o cred de rea credinţă. M-am lămurit - este rea credinţă”, a mai declerat decanul.

”Vom face o petiţie online, pe care o vom trimite peste tot în ţară”

La întâlnirea dintre Gabriela Firea şi decanul Facultăţii de Istorie, primarul Capitalei a spus: ”Este o bucurie pentru toată lumea. Ne-am fi bucurat să participe la aceste evenimente (Facultatea de Istorie, n.r.)”. Florentina Niţu a reclamat zgomotul pe care evenimentele de pe esplanada de la Universitate îl fac, deranjând cursurile şi cercetătorii facultăţii. ”Nu este rea voinţă, dar trebuie să auziţi”, i-a spus primarului.

”Aceste evenimente nu se organizează în fiecare zi. Până acum nu aţi reacţionat niciodată când au fost în alte zile astfel de evenimente. Deci, sunt evenimente care sunt solicitate. De exemplu, acum organizatorii au dorit să meargă în acest spaţiu deosebit. Le vom recomanda, pe viitor să ocolească Piaţa Universităţii, pentru că vă deranjează”, a replicat Gabriela Firea.

Decanul Facultăţii de Istorie a solicitat ca ”sunetul să fie mai jos”. ”Este un spectacol, sunt copii cântă şi dansează, cum să le spunem...? Bucureştenii sunt mulţumiţi. Am înţeles că au fost aseară repetiţii de la ora 18.00. Ce soluţie propuneţi dumneavoastră?”, a întrebat iritată Firea. Primarul Bucureştiului a fost invitat în incinta facultăţii, însă, cum comisarul european Corina Creţu, care a participat la eveniment, dorea să îşi ia rămas-bun, a părăsit spaţiul împreună cu aceasta.





Locul de desfăşurare a evenimentului a fost ales de Institutul European din România

”În toate capitatele europene se organizează concerte de zilele naţionale, de Ziua Europei. Spuneţi-mi care este soluţia, dacă nu puteţi să înţelegeţi că, din când în când, sunt astfel de evenimente. Cred că trebuie să aveţi şi dumneavoastră înţelegere”, a adăugat primarul.

În replică, Niţu s-a plâns: ”Nu ne putem ţine cursurile, avem un program. Cred că primăria are lipsă de respect faţă de ceea ce facem noi aici. Este un spaţiu al culturii. Cultura trebuie înţeleasă în forma în care se desfăşoară la Universitatea din Bucureşti, nu prin divertisment”.

”Este un proiect al Institutului European şi evenimentul l-am organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti. Ziua de 9 mai înţeleg că are mai multe secţiuni. Noi acoperim partea de mijloc. Am început la 11.30, cu ateliere meşteşugăreşti, suntem parteneri şi cu Muzeul Satului”, a afirmat Gabriela Drăgan, directoarea Institutului European. Meşterii şi grupurile de copii au participat pro-bono la eveniment, iar scena, producţia spectacolului, aparţine primăriei, a mai explicat ea. ”Toţi cei pe care îi avem noi aici au venit gratis - şcolile, copiii, meşterii”.

Locul de desfăşurare a evenimentului ”Iubeşte Europa! Fall in love with Europe” a fost ales de Institutul European din România. ”Noi avem sediul aici şi atunci am spus că este un spaţiu foarte potrivit. Şi anul trecut am organizat tot aici”.