Liceenii din România au cerut la Bruxelles un plan cadru mai aerisit

Am simţit că opinia mea a fost ascultată, a fost luată în considerare în Europa. Este foarte important. Nu m-am gândit niciodată foarte serios, pentru că sunt doar un elev în mijlocul multor altora, pe acest continent, însă aici am simţit că pot avea o voce. Nu am fost doar nişte tineri care încearcă să trăiască fără să le pese de nimic. Ştim ce vrem şi apreciez că vocile noastre sunt auzite.

Catarina, elevă

Portugalia