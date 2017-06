Din ce meserii poţi ieşi la pensie repede şi pe bani mulţi

Toţi avem tendinţa să admirăm oamenii care au succes şi uneori uităm să ne gândim câtă muncă a fost depusă ca reuşitele lor să răsune. Uniforma arată bine, admiraţia cunoştinţelor e pe măsură şi promisiunea unei angajări după absolvire e visul oricărui student, dar oare câte sacrificii trebuie făcute pentru a ajunge poliţist, spion sau agent SRI?

„A fi militar este un mod de viaţă, în care se împletesc spiritul riguros, temperamentul dinamic, sacrificiul. De bună seamă, la acestea se mai adaugă satisfacţia şi bucuria acelora care, prin propria voinţă, din vocaţie, consimt să se dedice carierei militare. Profesia militară nu înseamnă doar manevre militare, exerciţii şi antrenamente. Sunt o multitudine de specialităţi militare care necesită numeroase abilităţi, dincolo de cele specifice combatanţilor. Foarte multe dintre ele au echivalent în viaţa civilă şi asigură transferul de competenţe dinspre şi înspre alte ocupaţii“, este reclama pe care şi-o face Armata Română pe site-ul oficial pentru a atrage cât mai mulţi tineri. Şi nu sunt trecute doar părţile frumoase ale meseriei.

„Militarii se angajează, prin jurământ, să răspundă „prezent” nevoilor armatei. Militarii se mută frecvent, acolo unde este nevoie de competenţele lor profesionale, în ţară sau în străinătate. Mobilitatea este una dintre caracteristicile acestei profesii, însă pentru disconfortul creat există şi compensaţii, atât de natură materială sau financiară, cât şi legate de satisfacţiile profesionale pe care le pot avea cei ce îşi doresc să cunoască locuri şi oameni noi. Tinerii care îmbraţişează cariera militară trebuie să fie caracterizaţi de voinţă, determinare, competitivitate, angajare efectivă şi afectivă, curiozitate intelectuală şi dorinţă de lucru în echipă“, mai notează reprezentanţii Armatei.

Cariera în SRI, mai mult decât un loc de muncă

„Serviciul Român de Informaţii îţi oferă mai mult decât un loc de muncă. Dacă eşti dinamic şi responsabil, dacă îţi place să te perfecţionezi şi să înveţi permanent lucruri noi, în SRI ai perspectiva de a-ţi construi o carieră. Serviciul îţi cere tot ce ai mai bun şi îţi oferă posibilitatea de a lucra cu cei mai buni. Investeşte în tine încredere, timp şi resurse pentru a deveni şi a rămâne un profesionist într-o echipă de elită. Te sprijină să obţii performanţe şi te încurajează să-ţi dezvolţi cunoştinţele, capacităţile şi aptitudinile, atât în specialitatea în care îţi desfăşori activitatea, cât şi în domenii complementare. Alături de echipa Serviciului, îţi vei construi cariera, treaptă cu treaptă, dacă ai pregătirea, determinarea şi perseverenţa necesare, pentru că îţi este garantată egalitatea de şanse, într-un sistem transparent şi concurenţial“, susţin cei de la Serviciul Român de Informaţii pe site-ul oficial.

Cei care s-au lăsat convinşi să urmeze o carieră în serviciile secrete trebuie să ştie că dacă eşti absolvenţi de studii liceale, pot da examen de admitere la studiile universitare de licenţă ale Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul". Acestea formează ofiţeri operativi de informaţii şi ofiţeri analişti. Cât despre absolvenţii studiilor universitare de licenţă, aceştia îşi pot completa pregătirea prin cursurile de master profesional organizate de Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul". Acestea sunt dedicate, de asemenea, formării ofiţerilor operativi de informaţii şi a ofiţerilor analişti.

SIE, un serviciu de elită

Pasionaţiii de filmele cu spioni pot alege o carieră în Serviciul de Informaţii Externe. Însă în mare secret. „Intenţia de a candida pentru un post în SIE nu trebuie dezvăluită decât persoanelor autorizate să cunoască aceste aspecte. Statutul de cadru SIE este special, iar cunoaşterea calităţii reale poate periclita desfăşurarea misiunilor încredinţate şi siguranţa personală. Foarte important, viitorul angajat SIE urmează să-şi dea acordul scris privind interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe timpul desfăşurării activităţii în SIE şi va completa un angajament-tip de loialitate faţă de instituţie.“, se arată pe site-ul Serviciului de Informaţii Externe.

Pentru a se încadra însă în acest serviciu, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior acreditate. Media de absolvire şi rezultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu reprezintă criterii de departajare. Aspiranţii la o carieră în SIE trebuie să cunoască foarte bine cel puţin o limbă străină, pe care să o utilizeze în conversaţie, citit şi scris. De asemenea, să posede aptitudini pentru învăţarea altor limbi străine, în funcţie de necesităţile concrete ale SIE.

Constituie un avantaj pentru încadrare cunoaşterea mai multor limbi străine sau a unei limbi rare. De asemenea, disponibilitatea de a lucra în străinătate este obligatorie. Acest domeniu necesită creativitate, spontaneitate, adaptabilitate, flexibilitate, spirit organizatoric, capacitate de a evalua şi de a lua decizii, precum şi asumarea responsabilităţii, ai explică cei de la SIE.

Poliţist, jandarm sau pompier meseriile care te scot la pensie repede şi pe bani mulţi

A fi poliţist înseamnă mult mai mult decât a asigura ordinea şi liniştea publică, soluţionarea unor cazuri sau confruntarea cu situaţii dramatice. Pentru a fi membru al Poliţiei Române îţi trebuie vocaţia de a înfrunta zilnic noi provocări îndeplinind diferite roluri: diplomat, consilier, controlor de trafic, expert în securitate, lucrător social... toţi poliţiştii trebuie să fie câte puţin din fiecare.

În plus, munca unui poliţist presupune a lucra cu oameni, buni şi răi, iar pentru asta trebuie să fii sensibil, discret şi hotărât. „Cariera are un parcurs frumos să spunem. Îţi oferă stabilitate din punct de vedere financiar şi profesional, cât şi un statut social. Un proaspăt absolvent al Academiei de Poliţie are un salariu frumuşel: între 2.300 şi 2.600 de lei. Noi insuflăm şi spiritul de competiţie. Academia te face să vrei să fii cel mai bun. Un candidat trebuie să aibă un profil moral puternic pentru că nu este uşor să faci faţă acestei profesii. Dacă nu ai un psihic puternic te duci la fund“ , mărturiseşte Radu Nicolae, comisar şef şi prof.univ.dr. în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Peste 2.000 de locuri sunt scoase la bătaie la admiterea în şcolile de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, pentru sesiunea 2017, 850 de locuri pentru viitori ofiţeri ai MAI. Dintre acestea 640 sunt fără taxă şi 210 cu taxă. Candidaţii pot concura pentru locurile scoase la concurs de Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Pompieri sau Facultatea de Arhivistică.