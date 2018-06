Starea dezastruoasă a economiei, pusă pe seama persoanelor fizice

Una din soluţiile găsite de guvernanţi pentru menţinerea deficitului bugetar sub 3% în 2018 ar fi stimularea persoanelor fizice să-şi plătească datoriile cumulate în ultimii cinci ani, caz în care la bugetul statului s-ar colecta circa 14 – 15 miliarde de lei.

Afirmaţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorivici, după prezentarea preşedintelui Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, care avertiza că veniturile din taxe şi impozite sunt la minime istorice, de 25.6%, iar cheltuielile sociale reprezintă 80% din veniturile fiscale, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană.





"Am vorbit de acest lucru la început acestui an când am făcut declaraţia unică şi la acea dată vorbeam de restanţe, de faptul că ANAF nu a trimis în ultimii cinci ani de zile decizii de impunere către anumite categorii de persoane, de contribuabili. Şi atunci e normal ca fiecare să ştie într-un final ce are de dat către stat şi undeva prin toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii fiscale pentru care fiecare contribuabil să aibă această imagine. După care e normal, ca şi stat, pentru că ai avut o parte de vină ne-notificând contribuabilul, dar şi contribuabilul trebuia să ştie foarte bine legea şi să plătească faţă de stat, deci undeva la mijloc, să putem propune un mecanism care să încurajeze plata acestor sume în marea lor parte în acest an", a spus Teodorovici.





Potrivit acestuia, datoriile de 14 – 15 miliarde de lei, care includ şi amenzi de circulaţie, trebuie plătite de contribuabilii persoane fizice până în luna martie a anului viitor, cei care le vor achita până la sfârşitul acestui an urmând să beneficieze de o reducere a sumei de plată, valoarea bonusului urmând să fie stabilită în urma analizei structurii datoriei.

Ministrul Finanţelor a precizat că recuperarea acestor sume face parte din soluţiile găsite pentru menţinerea deficitului bugetar sub 3% în 2018.

Ionuţ Dumitru: Cheltuielile sociale sunt cele mai mari din UE

Anterior, Ionuţ Dumitru, economistul şef al Raiffeisen Bank şi preşedintele Consiliului Fiscal, aprecia că situaţia finanţelor publice e în prezent cel mai mare risc pentru economie, în contextul în care veniturile din taxe şi impozite sunt la minime istorice, de 25.6%, iar cheltuielile sociale reprezintă 80% din veniturile fiscale, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană.

”Riscul de a depăşi în acest an ţinta de 3% deficit bugetar e mai mare ca oricând. (...) Problema majoră a bugetului este partea de cheltuieli. Acestea cresc foarte rapid, peste ceea ce s-a bugetat. Cheltuielile sociale ca raport in totalul veniturilor fiscale sunt la aproape 80%, cele mai mari din UE. Creşterea economică a fost foarte înaltă, bazată pe consum în proporţie de 90%. Cel mai dinamic e cel de servicii, stimulat de comerţ care e stimulat de consum”, a punctat economistul.

Pe de altă parte, discrepanţa dintre salariile din sectorul public şi cel privat sunt cele mai mari din toată Europa.