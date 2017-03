Porsche România triplează numărul de angajaţi

„Suntem bucuroşi că am reuşit să ne atingem primul obiectiv de recrutare şi să ne extindem echipa din Cluj-Napoca, ajungând la 21 de angajaţi. Acum, după ce am pus bazele echipei noastre din România, avem planuri mari şi ne dorim să păstrăm acelaşi ritm de creştere. Până la sfârşitul acestui an, ne propunem să avem o echipă solidă, de peste 70 de angajaţi, la subsidiara noastră din Cluj-Napoca”, a declarat Malte Radmann, directorul Porsche Engineering Group.

Candidaţii pentru posturile scoase la concurs vor trebui să aibă studii superioare din domeniul ingineriei auto sau devoltării de software, dar vor avea nevoie şi de experienţă de lucru relevantă. La nivel lingvistic, acestora li se va cere fluenţă în limba engleză şi, de preferat, cunoştinţe de limbă germană.

Anul trecut, reprezentanţii companiei IT din cadrul Porsche au declarat: „Clujul a devenit tot mai interesant pentru industria auto mondială, iar gigantul Porsche îşi întăreşte permanent prezenţa aici.“