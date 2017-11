KeysFin: Scăderea comenzilor a făcut din industria metalurgică „Cenuşăreasa“ economiei

Cum investiţiile publice în acest an sunt aproape de zero, iar cele străine se află la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani, pentru industrie 2017 este încă un an de supravieţuire. Industria chimică, cea prelucrătoare, metalurgia – sunt câteva dintre domeniile care, în ciuda potenţialului semnificativ, înregistrează în continuare rezultate sub aşteptări”, spun reprezentanţii firmei de cercetare.

Cifra de afaceri din industria metalurgică a atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, de 33,5 miliarde lei, în condiţiile în care comerţul cu produse metalurgice abia a trecut de şase miliarde de lei.