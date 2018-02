„Iubirea de consum”: Azi cheltuim cu mult romantism, mâine ne întoarcem la papucii de casă şi halat. Cât ne costă Ziua Îndrăgostiţilor

În funcţie de generaţie, Ziua Îndrăgostiţilor este sărbătorită fie în locuri romantice, recomandate de operatorii din turism, fie prin cine romantice sau cadouri. „Mediile offline şi online sunt mobilizate să marcheze momentul. Oferte turistice în „locuri romantice”, recomandări pentru “cine romantice” sau cadouri, evident, romantice îţi orientează paşii sau click-ul. Totul este romantic în această zi şi numai acum. S-a dat voie la iubire şi se trăieşte intens. E o super-ofertă pe care trebuie să o prindem cu toţii astăzi. Mâine revenim în papuci de casă şi, îmbrăcaţi în halat, romantismul se stinge”, îşi începe studiul analistul Constantin Măgdălina.

Potrivit Naţional Retail Federation Report în Statele Unite se estimează pentru 2018 că 55% dintre oameni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiţilor şi vor cheltui în medie 143 de dolari comparativ cu 136 dolari în 2017.

Cifrele incluse în raport preconizează că valoarea cheltuielilor cu această ocazie se va ridică la 19,6 miliarde de dolari, a doua cea mai mare valoare după 19,7 miliarde dolari cât s-a cheltuit în 2016. Cel mai mult cheltuie tinerii între 25-34 de ani, în medie 202 dolari. Semn că dragostea e mai intensă atunci când cheltuieşti mai mult.

Anul trecut în România, Ziua Îndrăgostiţilor a fost un prilej de călătorie pentru mulţi români. Numărul cererilor de ofertă a crescut cu 40%, iar preţul per sejur a fost între 100 şi 300 euro potrivit Trip Advisor. De la an la an se observă o diversificare a tipurilor de clienţi, iar comenzile şi rezervările online au o pondere tot mai mare.

Cadourile se cumpără online

Cumpărăturile încep cu o săptămână înainte mai ales în mediul online.Vârful cumpărăturilor fiind de cele mai multe ori ziua de 11 pentru cei care sărbătoresc Sfântul Valentin, cu încă un vârf pe 20 februarie pentru cei care sărbătoresc Dragobetele. Din istoricul anilor trecuţi cel mai bine se vând cosmeticele, florile, bijuteriile, ceasurile, lenjeriile. Chiar dacă nu se compară cu Crăciunul sau Paştele, Ziua Îndrăgostiţilor are un impact semnificativ asupra volumului de vânzări. De obicei, bărbaţii primesc produse IT&C în timp ce femeile primesc flori, cosmetice şi bijuterii.

Comparabilă cu BlackFriday în ce priveşte volumul de produse cumpărate, Ziua Îndrăgostiţilor se diferenţiază prin motivaţia achiziţiei. Mai evident decât oricând dragostea este împachetată drăguţ în cadoul pe care îl dăruieşti. Este prilej de marketing contextual, de oferte speciale pentru toată lumea şi atestă un caracter extrovert al afirmării dragostei. Este o dragoste cu programul corelat la cel de vânzări al magazinelor.