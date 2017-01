Grindeanu a terminat discuţiile despre buget cu miniştrii şi urmează să se întâlnească cu Liviu Dragnea

Întâlnirea dintre Grindeanu şi Dragnea va avea loc la sediul PSD din Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, au mai arătat sursele citate.

Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit, marţi dimineaţa, cu miniştrii Cabinetului său, într-un loc ţinut la secret, pentru a discuta despre bugetul pe 2017, despre care prim-ministrul s-a declarat nemulţumit, au declarat pentru News.ro, surse guvernamentale.

Deşi iniţial întâlnirile cu miniştrii urmau să aibă loc la Palatul Victoria, acest lucru s-a schimbat, iar locul unde se discută despre bugetul pe 2017 a devenit secret.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la România TV, că bugetul va fi rediscutat cu miniştrii întrucât el şi primul-ministru sunt nemulţumiţi de forma în care bugetul a fost dat publicităţii de către Ministerul de Finanţe deoarece nu respectă ce a fost convenit anterior.

Liviu Dragnea a afirmat că discuţiile cu miniştrii privind bugetul vor fi reluate de marţi dimineaţă. „Întorcându-ne în ţară, şi eu şi primul-ministru am fost destul de nemulţumiţi constatând că ceea ce am stabilit la plecarea din ţară nu s-a reflectat în proiectul de buget, drept pentru care azi am stat, eu cu premierul, la discuţii cu ministrul de Finanţe şi cu încă vreo câţiva membri ai cabinetului, iar începând de mâine, de la ora 9, fiecare ministru este chemat pentru a se rediscuta bugetul“, a declarat Dragnea.

El a spus că revizuirea bugetelor va viza atât ministerele, cât şi instituţii guvernamentale. „N-am înţeles de ce a trebuit să se mărească bugetul SRI. N-am primit nici eu, nici premierul răspunsuri serioase, argumentate. N-am înţeles de ce la Administraţia Prezidenţială a fost doar 4% reducerea“, a exemplificat Dragnea.

Social-democratul a precizat că bugetul va trebui să reflecte conţinutul programului de guvernare. „Este mai bine ca proiectul de buget să plece în regulă de la Guvern decât să-l modificăm noi la Parlament pentru că pe mine mă interesează ca programul de guvernare să fie finanţat, nu alte lucruri pe care nu le-am promis în campania electorală. Trebuie să se expliciteze fiecare propunere bugetară pentru a se vedea unde se duc banii şi de ce se duc acolo“, a conchis Liviu Dragnea.

În proiectul de buget pentru 2017, Guvernul condus de Sorin Grindeanu a redus, faţă de 2016, fondurile alocate unor sectoare precum Educaţia, Internele sau serviciile speciale, dar a majorat bugetele pentru asistenţă socială, Agricultură sau Transporturi, ultimele aproape exclusiv pe baza estimării absorbţiei de fonduri europene. Proiectul de buget pe acest an a fost publicat luni dimineaţă de Ministerul Finanţelor.