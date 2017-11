Daea, despre preşedintele Consiliului Concurenţei: Nu este păun printre găini. Caută un răspuns peste 2 ani de zile când nu mai sunt nici găinile şi poate nici noi

„Preşedintele Consiliului Concurenţei poate să mai dea o dată o explicaţie pe care eu n-aş cataloga-o decât împotriva ţării”, a spus Daea în şedinţa de Guvern, referindu-se la Bogdan Chiriţoiu, care a spus marţi că unul dintre posibilele motive ale scumpirii accelerate a alimentelor în această lună a fi creşterea deficitului bugetar.

„A spune că sunt diferenţe care urmare a deficitului bugetar mi se pare prea mult”, a spus Daea.

„Că ce?”, a întrebat premierul Mihai Tudose.

„Că e din cauza deficitului bugetar. A făcut o asemenea afirmaţie. Ar fi bine să dea explicaţii Guvernului României. Pentru că dumnealui nu este păun printre găini fără să-şi păstreze aripile şi noi să fim în fiecare zi perpeliţi fie de situaţia reală pe care o are ţara, iar dumnealui se plimbă cu explicaţii căutând un răspuns peste 2 ani de zile când nu mai sunt nici găinile şi poate nu mai suntem nici noi”, a explicat ministrul Daea.

El a precizat că „lucrurile acestea trebuie abordate cu seriozitate de către preşedintele Consiliului Concurenţei”, făcând un la acesta „să se abţină de la analize din-acestea superflu şi să folosească instrumentele pe care le are”.

„Îmi spunea mereu că îmi cere documente şi date. Niciodată nu mi-a cerut până acum, din data de 15 noiembrie când am cerut scris să intervină nu am primit nicio solicitare scrisă din partea Consiliului Concurenţei privind colaborare instituţională în aşa fel încât să vedem ce este pe piaţă”, a precizat Daea.

El a venit şi cu un exemplu referitor la ouă: „Astăzi am primit pe Whatsapp o imagine de la un magazin de la Sibiu. Când am fost săptămâna trecută, cartonul de ouă era 23 de lei, astăzi era 16 lei. Nu am schimbat nimic”, a menţionat Daea.

Marţi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a anunţat că instituţia a demarat o analiză, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor în această lună, unul dintre posibilele motive fiind creşterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor şi pune presiune pe inflaţie.

Potrivit lui Chiriţoiu, scumpirile ar putea fi efectul creşterii deficitului bugetar. „Excesul de cerere din deficitul bugetar se duce în importuri, creşte deficitul comercial. Deci dacă am deficit bugetar acesta atrage importurile, ceea ce generează o scădere a cursului şi generează inflaţie. Întrucât mare parte din alimente sunt importate, iar leul scade faţă de euro, acestea generează o creştere a preţurilor. Sunt legi ale economiei”, a explicat Chiriţoiu, potrivit Agerpres.