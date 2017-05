Cîţu propune amânarea avizului pentru legea salarizării unitare: Doar trei persoane ştiu impactul bugetar, Darius, Olguţa şi Liviu

„Deşi iniţiatorii, parlamentarii PSD, ne spun că legea intră în vigoare de la 1 iulie 2017, impactul bugetar pentru 2017 nu este calculat. Şi nici pentru anii următori, până în 2022. Îl ştiu doar trei persoane, Darius, Olguţa şi Liviu”, susţine senatorul.

Liviu Dragnea confirmă că a lucrat la proiectul legii cu ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu şi cu fostul ministru de Finanţe Darius Vâlcov, dar susţine, în schimb, că legea va încheia perioada în care românii au fost plătiţi cu salarii de mizerie în ţara lor

„La legea salarizării unitare am lucrat de luni bune împreună cu Olguţa Vasilescu şi cu Darius Vâlcov, un alt oltean, fostul ministru de finanţe, este o lege care pune în practică ceea ce noi am spus în campania electorală, eu cred că avem puterea, capacitatea şi obligaţia să încheiem perioada în care românii au fost plătiţi cu salarii de mizerie în ţara lor. Românii au dreptul la salarii mari, au dreptul şa salarii decente, au voie să îşi ceară drepturile. Eu nu vreau ca vreun român să fie plătit nemeritat, dar nici nu cred că este normal, cinstit, omeneşte să stai indiferent când un om merge la muncă, iar când se întoarce acasă nu ştie dacă poate să ia ceva la copii, nu ştie dacă poate să pună ceva deoparte, nu ştie dacă are bani să-şi trimită copilul la şcoală, el e preocupat să ştie că are un loc de muncă, este păcălit inclusiv aşa cum se calculează pensia de ani de zile”, a spus liderul social-democraţilor, la Conferinţa extraordinară a PSD Dolj.

Ce a scris Florin Cîţu pe Facebook:

Astazi in Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital de la Senat propun amanarea avizului pentru legea “salarizarii unitare”.

Acestea sunt motivele:

1) Intr-o o lege asa de importanta, unde se vehiculeaza tot felul de cifre ametitoare in spatiul public, initiatorii nu au inclus in expunerea de motive un calcul al impactului asupra bugetului . Desi initiatorii, parlamentarii PSD, ne spun ca legea intra in vigoare de la 1 Iulie 2017, impactul bugetar pentru 2017 nu este calculat. SI nici pentru anii urmatori, pana in 2022. Il stiu doar trei persoane, Darius, Olguta si Liviu. Suntem la comisia de buget finante si eu sper ca intelegem resposabilitatea cu care ne-au inzestrat cetatenii in ceea ce priveste administrarea banului public. Cum sa dam un aviz pentru aceasta lege fara sa avem acest calcule?

2) Guvernul a trimis un punct de vedere. Din pacate punctul de vedere al guvernului ia in calcul in scenariu care in acest moment nu exista. In acest moment exista o initiativa propusa de mine care reduce contributiile sociale de la 39.3% la 32%, impozitul pe venit si profit la 10% si transfera plata contributiei pentru somaj in sarcina angajatului. Dar nu acest scenariu este luat in calcul de guvern.

3) Asa cum arata acum legea in 2017 adaugam la deficit 4 miliarde lei, 0.5% din PIB si in 2018 10 miliarde lei, cam 1.6% din PIB. Nu avem spatiu fiscal pentru asa ceva nici in 2017 si nici in 2018. Va rog sa va uitati in strategia fiscal bugetara si in programul de convergenta. Eu sper ca intelegem importanta acestei legi si nu vrem sa destabilizam economia sau sa fim fortati sa reducem salariile peste cativa ani.

Propun sa amanam avizul in acesta comisie pentru aceasta lege pana cand avem datele de la guvern pe actualul cod fiscal si initiatorii vin si ei cu un calcul al impactului asupra bugetului.