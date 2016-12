2016, anul în care gazele ruseşti au devenit mai ieftine decât cele de producţie internă

În primele zece luni ale acestui an, am adus în ţară de opt ori mai multe gaze decât în aceeaşi perioadă a anului trecut

În primul rând, preţul petrolului a cunoscut un puternic declin în ultimii doi ani, ajungând de la 100-110 dolari pe baril în 2014, la sub 40 de dolari la începutul acestui an. Cum preţul gazelor îl urmează pe cel al petrolului, cu un decalaj de 6-9 luni, pe pieţele internaţionale s-a văzut o ieftinire masivă a "aurului albastru", arată Agerpres. În al doilea rând, în România, preţul gazelor a avut însă o componentă foarte importantă, respectiv taxele plătite de producători către bugetul de stat, după ce Guvernul a pretins un impozit pentru veniturile suplimentare obţinute din liberalizarea pieţei, pentru un preţ de referinţă de 72 de lei pe MWh. Aşa că producătorii interni nu au putut micşora preţul sub acest prag. În acelaşi timp, pe pieţele internaţionale, preţurile au coborât în această toamnă până la echivalentul a 68 de lei pe MWh. Având în vedere aceşti factori, România a ajuns în situaţia de a prefera importurile de gaze din Rusia, explică jurnaliştii Agerpres. În primele zece luni ale acestui an, am adus în ţară de opt ori mai multe gaze decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Situaţia pare că se va schimba, însă, anul viitor. Preţul gazelor urmează trendul de la petrol, cu un decalaj de câteva luni, aşa că ne putem aştepta ca, de anul viitor, să vedem scumpiri şi pe piaţa internaţională a gazelor. Ruşii au anunţat deja asta. "Vedem deja dinamica preţurilor pentru petrol şi produse petroliere în trimestrul patru şi, pe cale de consecinţă, influenţa lor asupra preţului gazelor. De aceea putem spune că preţul mediu pentru livrarea de gaze pe piaţa europeană va fi mai mare în primul trimestru din 2017 decât în ultimul trimestru din 2016", a estimat şeful Gazprom, Alexey Miller, la mijlocul lunii decembrie. În primele şase luni ale acestui an, vânzările de gaze ale Gazprom au crescut cu 8%, până la 24 de miliarde de euro, graţie unui avans de 19% a vânzărilor spre Europa, arată datele producătorului rus.