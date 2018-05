Salesianer Miettex a cumpărat Promar Textil din Braşov cu 5 milioane de euro

Investiţia face parte din planul strategic de dezvoltare al companiei pentru a acoperi la nivel naţional teritoriul României cu serviciile sale. În anul 2007 compania intra pe piaţa din România prin inaugurarea spălătoriei din Bucureşti, iar în 2014 compania a lansat o noua fabrică Vestul ţării, la Oradea.

Acum, după o lungă perioadă de negocieri, s-a definitivat achiziţia din Judeţul Braşov iar prin acest pas, Salesianer Miettex va acoperi cu serviciile sale în mod direct şi judetele Braşov, Prahova, Sibiu, Harghita, Covasna, Mureş.

„La ora actuală, prin noua achiziţie ne creştem capacitatea cu aproximativ 25% şi vom acoperi 80% din teritoriul ţării, putând dezvolta sinergii la nivel local dar şi internaţional, cu celelalte ţări din grup prin intermediul tehnologiei RFID (Radio-frequency identification). Aceasta tehnologie permite identificarea automată şi în mod unic a articolelor textile, pe baza unei etichete electronice RFID, oferind astfel diverse informaţii cu privire la trasabilitatea textilelor. În toate aceste judeţe (Bv, PH, Sb, Cv, Ms) Salesianer Miettex are deja clienţi către care face livrări, însă, în urma acestei achiziţii, vom optimiza logistica, prin integrarea clienţilor existenţi şi contractarea de clienţi noi”, a declarat Adrian Chiorean, Director General pe România al Salesianer Miettex.

După achiziţie, Salesianer Miettex va avea 300 de angajaţi în România, la Braşov lucrând aproximativ 90 de persoane. Pentru spălătoria din Braşov compania austriacă va face mici îmbunătăţiri ale fluxului tehnologic, Promar Textil realizând o investiţie majoră în anul 2014.

De asemenea, familia Moraru, foştii proprietari ai brandului Kromatic, vor colabora cu Salesianer Miettex, împreună având în plan să dezvolte noi proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul RFID şi nu numai.

„În 2014, cand am definitivat investiţia de la Oradea aveam o cifră de afaceri de 4.5mil euro. Înainte de achiziţia de la Braşov am avut 7.3mil euro, iar acum, împreună cu fabrica din Braşov vom avea o cifră de afaceri de 10 mil euro. Estimăm că vom încheia anul 2018 cu 11.5 milioane de euro.“ a mai declarat Ec. Adrian Chiorean.

Salesianer Miettex spală acum în România 25 tone textile/zi, iar la Braşov se spală 8 tone/zi, deci un total de 32 de tone/zi, aproximativ 2300-2500 kg/oră (echivalentul a peste 6500 masini casnice de spălat zilnic!).

La nivel European, Salesianer Miettex igienizează 510 tone textile/zi în 9 ţări şi are 3300 de angajaţi şi peste 30.000 de clienţi.

În România, compania austriacă are clienţi în domeniul hotelier (Hotel Radisson, Hotel Novotel, Garden Inn by Hilton, Hotel President Oradea, Double Tree by Hilton Cluj, Mercure Sighisoara); industrial (Marquardt, Swoboda Hartman, Porsche în industria automotive, Aaylex deţinatorii mărcii Coco Rico, Agricola Bacău, Heidi Chocolat în industria alimentară; Infomed Fluids, Actavis în industria pharma) şi în domeniul medical, diverse spitale private şi de stat (Spitalul Matei Balş, Maternitatea Filantropia, Sanador, Medicover, Spitalul Judeţean Timişoara, Spitalul Judeţean Oradea, Spitalul Municipal Oradea).