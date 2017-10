IKEA începe construcţia celui de-al doilea magazin din România, cel mai mare din sud-estul Europei

IKEA South-East Europe a finalizat procesul de autorizare înainte de a începe construcţia magazinului IKEA de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57, Bucureşti. Compania şi-a propus începerea lucrărilor de construcţie în curând şi va transforma acest vis în realitate, până la finalul anului 2018, când IKEA Pallady se va deschide oficial.

Cel de-al doilea magazin IKEA din Bucureşti va avea o suprafaţă construibilă de aproximativ 37.000 mp (GBA), devenind astfel cel mai mare magazin IKEA din Europa de sud-est la data deschiderii. IKEA Pallady va respecta cele mai recente, avansate şi înalte standarde în ceea ce priveşte proiectarea şi va aplica standarde de construire şi principii operaţionale de business inovatoare şi sustenabile, susţin reprezentanţii companiei.

„Ne bucurăm să anunţăm că am obţinut autorizaţia de construire a celui de-al doilea magazin IKEA din România şi că vom începe lucrările pentru noul magazin în curând. Pentru că am obţinut deja autorizaţia de construire pentru amenajare şi sistematizare teren şi împrejmuire provizorie în luna septembrie, constructorul general a început pregătirea terenului şi împrejmuirea perimetrului magazinului IKEA Pallady,” a declarat Vladislav Lalić, Property and Expansion Manager IKEA South-East Europe.

Deschiderea IKEA Pallady este programată pentru partea a doua a lui 2018.