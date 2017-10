Ce putem face pentru ca oraşele din România să fie mai smart

Ce soluţii de tip Smart City oferiţi pentru oraşele din România?

În acest moment, Telekom Romania poate oferi extrem de multe solutii smart atat pentru institutii publice, cat si pentru clienti din mediul privat. Totusi, in ceea ce priveste solutiile de tip Smart City din portofoliul nostru, acestea acopera urmatoarele zone: iluminat, parcare, managementul deseurilor, transport public, supraveghere video, managementul traficului, mobilier urban, incarcatoare pentru masini electrice, monitorizarea calitatii aerului si, nu in ultimul rand, o platforma unica inteligenta pentru controlul acestor solutii. Este important de mentionat ca solutiile enumerate mai sus, desi pot fi implementate individual ca parte a unor proiecte de tip Smart City, pentru a avea intr-adevar un oras inteligent este nevoie de integrarea a cel putin doua sau trei dintre acestea, astfel incat a cetatenii sa poata simti cu adevarat efectele pozitive reprezentate de platforma unica de management, iar administratiile publice sa isi recupereze investitiile facute.

În ce oraşe aţi implementat cele mai multe proiecte de acest gen şi care sunt cele mai interesante dintre ele?

Pana in acest moment am reusit cu succes implementarea a doua proiecte de tip Smart City si urmeaza sa lansam inca doua, in lunile ce vor urma. Primul proiect, si poate cel mai interesant, a fost in Parcul Tineretului, Sectorul 4, acolo unde, in anul 2016 am fost pionieri in ceea ce priveste proiectele de tip Smart City. Experienta acumulata in acest proiect ne-a incurajat sa credem cu tarie in faptul ca si orasele din Romania pot beneficia de solutii atat “smart”, cat si utile pentru cetatean si pentru autoritatile locale. In vara acestui an Telekom Romania a implementat al doilea proiect-pilot de tip Smart City, de data aceasta in Constanta, proiect foarte asemenator cu cel din Sectorul 4. Proiectul a vizat instalarea unor solutii de parcare inteligentă şi de iluminat stradal ce au la bază tehnologia LED, un stalp multifunctional dotat cu priza pentru incarcarea autovehiculelor electrice, camera video pentru siguranta trecatorilor si senzori pentru monitorizarea mediului, respectiv wi-fi gratuit. Asa cum spuneam, in urmatoarele luni vom demara implementarea altor doua proiecte de Smart City in orase ale caror administratii publice au dovedit deschidere spre astfel de solutii. As vrea sa subliniez faptul ca exista un numitor comun pentru toate aceste proiecte, este integrarea mai multor solutii smart in cadrul aceluiasi proiect. Aceasta integrare este componenta ce defineste conceptul de “Smart City”, asa cum acesta ar trebui propagat in Romania.