Soho se mută în centrul Bucureştiului. London Partners construieşte 236 de apartamente în zona Unirii

Construcţia ansamblului rezidenţial SoHo Unirii a demarat în vara acestui an şi va fi construit într-o singură fază. Termenul de finalizare al întregului ansamblu este prevăzut în primul trimestru al anului 2019.

Vânzările proiectului SoHo Unirii au început în luna noiembrie 2017 şi sunt realizate exclusiv de The Concept Group. În doar câteva zile de la lansarea ansamblului rezidenţial, circa 15% din totalul locuinţelor disponibile au fost deja rezervate. Daniel Tudor, CEO The Concept Group, estimează că întregul ansamblu va fi tranzacţionat integral în maximum un an zile.

„Piaţa românească imobiliară ne-a atras atenţia încă de acum câţiva ani, iar în urma prospectărilor noastre atente am decis să investim în piaţa locală. Acesta este un moment oportun pentru a construi noi locuinţe în Bucureşti, mai ales într-o zonă ultra-centrală“, a declarat Richard McLaughlin-Duane, Directorul General al London Partners România.

La prima investiţie pe piaţa românească, dezvoltatorul imobiliar London Partners mai are în plan şi alte dezvoltări, iar următorul proiect rezidenţial va fi demarat chiar anul viitor.

SoHo Unirii este situat pe Strada Verzişori, şi este la numai câteva minute de mers pe jos de staţiile de metrou Unirii, Timpuri Noi sau Tineretului, şi în vecinătatea Parcurilor Carol şi Tineretului. Proiectul este construit de Ayka Construction, companie ce a mai executat constructia unor proiecte de amploare, precum Tineretului Residence, InCity Residence sau Ferdinand Residence.

London Partners este o companie de dezvoltare imobiliară, care face parte dintr-un grup internaţional, cu investiţii în mai multe sectoare de piaţă de peste un miliard de dolari. Grupul este prezent în România din anul 1994.