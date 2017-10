Fluxurile de capital din Asia în Europa sunt în plină expansiune şi se îndreaptă şi către Europa de Est. În România, proiectele rezidenţiale sunt de interes

Această performanţă se datorează în principal vânzării de către Blackstone a portofoliului logistic pan-european Logicor către China Investment Corp (CIC) pentru suma de 12,12 miliarde de euro, care marchează cea mai mare tranzacţie de investiţii din istoria imobiliară europeană.

Marea Britanie şi Germania absorb 65% din totalul investiţiilor asiatice

Majoritatea investitorilor asiatici se concentrează pe Marea Britanie şi Germania, care au reprezentat 53% şi respectiv 12% din totalul banilor asiatici intraţi în Europa în ultimele 12 luni.

Tinţa investitorilor asiatici se îndreaptă încet şi către Europa de Est. Volumul este ridicat în special în Cehia, graţie celor două mari tranzacţii semnate la sfârşitul anului trecut: achiziţionarea de către fondul suveran de investiţii din Singapore GIC a portofoliului P3 Logistic Parks pentru 375 milioane de euro şi cumpărarea de către CEFC China Energy co a clădirii de birouri Florentinium din Praga pentru suma de 281 milioane de euro. Un interes crescut se remarcă şi pentru Polonia, România şi Slovacia.

Investiţiile asiatice în România vizează în principal proiecte rezidenţiale

În România, valoarea activelor logistice achiziţionate de CIC în Bucureşti, Ploieşti şi Timişoara de la Blackstone, cea mai mare tranzacţie din istoria imobiliară a Europei, a fost de 48 de milioane de euro.

Ministerul Economiei din România a anunţat în iunie 2016, în cadrul unei reuniuni de cooperare economică, că investorii din China au convenit să investească peste 118 milioane de euro în cinci noi proiecte în România, inclusiv o fabrică de componente auto în Braşov, un complex imobiliar în Bucureşti în valoare de 23 de milioane de euro şi o centrală solară. În prezent investitorii chinezi sunt deja implicaţi în proiecte energetice la centralele Rovinari, Cernavodă, precum şi un proiect imobiliar în Craiova. "Guvernul român sprijină companiile chineze care doresc să dezvolte proiecte de infrastructură feroviară, proiecte energetice sau de turism în România. Ceea ce dorim de la statul român este o mai bună coordonare a acestor proiecte", a declarat ministrul chinez la acel moment.

În ceea ce priveşte investiţiile imobiliare în România, “interesul investitorilor chinezi pentru piaţa din România este concentrat spre zona rezidenţială, manifestat mai ales prin securizarea unor terenuri care permit dezvoltarea unor proiecte de tip city-in-city. Un criteriu definitoriu pentru a lua o decizie pozitivă în a investi în piaţa imobiliară din România, este dimensiunea. Cu cât proiectul este mai mare, cu atât interesul este mai ridicat. Nu am observat până în prezent vreun interes pentru achiziţiile de clădiri de birouri sau ale altor produse similare”, a declarat Codrin Matei, Managing Partner, Head of Office, Capital Markets and Business Development la Crosspoint Real Estate.

Birourile şi segmentul logistic preiau conducerea, a dispărut interesul pentru retail

În timp ce apetitul puternic pentru birouri a rămas relativ neschimbat, reprezentând 52% din totalul investiţiilor asiatice în Europa în ultimele 12 luni,interesul pentru activele comerciale a scăzut drastic (2% în ultimele 12 luni, faţă de 41% în 2007). În acelaşi timp, investiţiile din Asia în logistică în Europa au crescut substanţial şi au reprezentat 18% în ultimele 12 luni, faţă de 3% în 2007. Această nouă distribuire de la retail la logistică reflectă creşterea comerţului electronic şi necesitatea inerentă pentru centre de distribuţie.

Vânătoarea de randamente ridicate conduce la diversificare, în special spre tipul de activ care generează fluxuri de venit, în ton cu tendinţele demografice globale. Investitorii asiatici îşi plasează capitalul din ce în ce mai mult în segmentul locuinţelor multifamiliale şi cele destinate pensionarilor, în special în Marea Britanie, potrivit cercetătorilor Savills.

Ei caută din ce în ce mai mult active de prim rang, cum ar fi clădirile de birouri plasate în locaţiile centrale ale capitalelor europene sau oraşe secundare ori portofolii logistice mari. Grupul LKK Health Products a achiziţionat "Walkie Talkie", o clădire de birouri reprezentativă de pe strada Fenchurch din Londra, pentru suma de 1,45 miliarde de euro (1,28 miliarde de lire).

Cei mai activi investitori

Fondurile suverane de investiţii au dominat fluxul de capital din Singapore în trecut şi continuă să facă acest lucru şi în prezent", declară Oliver Watt, directorul departamentului de investiţii transfrontaliere la Savills. Astăzi, cea mai mare parte a fluxului de capital asiatic care intră pe piaţa imobiliară europeană continuă să vină de la SWF (Sovereign Wealth Fund), dar din ce în ce mai mult din partea companiilor imobiliare şi, de asemenea, din partea investitorilor privaţi, în special din China. Banii asiatici sunt acum distribuiţi aproape uniform între Singapore, Hong Kong, Coreea şi China. Investitorii din Honk Kong vizează în principal ţara lor suverană în trecut, Marea Britanie, în timp ce investitorii coreeni şi cei din Singapore se concentrează în principal pe Europa continentală. Până în prezent, nu există nicio dovadă de încetinire a activităţii din partea investitorilor chinezi, deşi li s-au impus norme recente mai stricte privind investiţiile transfrontaliere.

De ce piaţa imobiliară europeană devine un magnet pentru investitorii asiatici?

Primul şi cel mai important motiv este de a prinde ciclul proprietăţilor. Sentimentul de afaceri este unul pozitiv, iar rata şomajului este în declin în Europa. Extinderea afacerilor continuă să fie motorul care generează cerere pentru birouri, în timp ce ratele de neocupare a clădirilor birouri sunt în scădere pe toate pieţele europene.

În al doilea rând, randamentele în Europa sunt comparativ mai atractive pentru investitorii asiatici. În plus, diversificarea portofoliului este o strategie de echilibrare a riscului şi de optimizare a profitului. În ultimul rând, alegerea lui Trump la preşedinţia americană a jucat, de asemenea, un rol pozitiv în transformarea Europei într-o arena preferată pentru investiţiile străine asiatice.

"Ne aşteptăm ca apetitul investitorilor asiatici pentru piaţă europeană să continue să crească în 2018, datorită unor evoluţii pozitive ale pieţei imobiliare, a căutării randamentelor mai mari şi a nevoii de diversificare a investiţiilor", a declarat Lydia Brissy, European Research Director la Savills.

Potrivit Savills, în ciuda noilor reglementări financiare restrictive, activitatea investiţională chineză în Europa nu îşi va pierde avântul. Cu toate acestea, va fi gândită strategic şi va fi în concordanţă cu iniţiativele politice cheie ale guvernului, cum ar fi One Belt One Road, bazată pe conectivitatea şi cooperarea între ţările euroasiatice. În timp ce Hong Kong îşi menţine independenţa judiciară strictă faţă de continent, va juca din ce în ce mai mult rolul de intermediar financiar global al Chinei.