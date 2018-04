STUDIU Cei mai mulţi bani ai românilor se duc pe mâncare şi pe locuinţă

Cei care au credite sau datorii alocă pentru acestea un buget mediu lunar de 734 lei. De asemenea, un părinte cheltuieşte, în medie, 398 lei lunar pentru creşterea copilului. Portofelul românilor se goleşte şi pentru îmbrăcăminte / încălţăminte şi îngrijire personală (285 lei, luând în considerare doar consumatorii care cheltuiesc bani lunar pentru această categorie de produse şi servicii), economii / asigurări facultative (239 lei), transport personal / public (203 lei), investiţii (161 lei), relaxare şi dezvoltare personală (158 lei), animale de companie (112 lei) şi donaţii / caritate (44 lei).

Millennials sunt mai independenţi în ceea ce priveşte deciziile de cumpărare, dar îşi depăşesc bugetele lunare. Baby Boomers şi reprezentanţii Generaţiei Z economisesc cel mai mult, în timp ce cei din Generaţia X au cele mai mari venituri, dar şi împrumută cele mai mari sume de bani.

„Într-o piaţă în care există simultan patru generaţii active de consumatori, este absolut necesar să înţelegem ce îi apropie şi ce îi diferenţiază, ce cheltuieli sunt importante pentru ei şi unde îşi consumă aceştia bugetele. Aşa că am aruncat un ochi pe lista de cumpărături şi în portofelul fiecărei generaţii. Ca în cazul tuturor studiilor Bold by Lowe Group, am obţinut insight-uri extrem de valoroase pentru a construi campanii de comunicare relevante, creative şi eficiente, care să pornească de la consumator, de la nevoile lui şi tendinţele de consum, şi să aibă impact şi rezultate în business-ul companiilor şi brandurilor”, spune Irina Roncea, Deputy Managing Director, Golin.

Diferenţe între generaţii

Cele mai importante cheltuieli ale românilor sunt legate de alimentaţie şi de locuinţă, existând doar diferenţe uşoare între generaţii. Astfel, cheltuielile cu alimentaţia sunt considerate foarte importante de către 83% dintre reprezentanţii Generaţiei X, 81% dintre Millennials, 81% din Generaţia Z şi 79% dintre Baby Boomers. Iar cheltuielile cu locuinţa sunt importante pentru 80% dintre Millennials şi Generaţia Z, 76% din Generaţia X şi 72% dintre Baby Boomers.

În schimb, apar diferenţe mai mari în cazul altor categorii de produse şi servicii. Spre exemplu, tinerii din Generaţia Z şi Millennials acordă o importanţă mai mare cumpărăturilor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse de îngrijire personală faţă de celelalte generaţii (64% vs. 54% dintre Baby Boomers şi 53% din Gen X). Cheltuielile pentru creşterea copiilor sunt mult mai importante în cazul Generaţiei X (62% vs. 48% Millennials şi Gen Z, 35% Baby Boomers). De asemenea, activităţile de relaxare sau dezvoltare personală sunt mai importante pentru Millennials şi Gen Z (46%) decât pentru Gen X (41%) sau Baby Boomers (35%). Tot tinerii sunt cei care acordă o mai mare importanţă donaţiilor şi acţiunilor de caritate (22% Millennials şi Gen Z vs. 17% Gen X şi 16% Baby Boomers).

Cine e mai econom

Potrivit studiului, cei mai economi sunt Baby Boomers, 54% dintre aceştia reuşind să pună deoparte bani lunar, faţă de 49% din Gen Z, 45% dintre Millennials şi 43% din Gen X. Totuşi, luând în considerare sumele de bani economisite, Gen X conduce cu 459 lei / lună în comparaţie cu Baby Boomers (409 lei / lună), Millennials (350 lei / lună) şi Gen Z (312 lei / lună).

La polul opus, Millennials se încadrează cu cea mai mare dificultate în bugetul lunar, 28% dintre ei recunoscând că îl depăşesc, faţă de 21% din Gen Z, 20% din Gen X şi 19% dintre Baby Boomers. Generaţia X este pe primul loc nu doar la cele mai mari sume economisite, ci şi la cele mai mari sume împrumutate. Astfel, reprezentanţii Generaţiei X care nu se încadrează în bugetul lunar îl depăşesc, în medie, cu 457 lei / lună, faţă de Millennials - 419 lei / lună, Gen Z – 364 lei / lună, Baby Boomers – 305 lei / lună.

„Dincolo de alocarea diferită a resurselor pentru cumpărături, ne-am orientat atenţia şi asupra sumelor cheltuite de fiecare generaţie pentru activităţi ce ţin de timp liber şi de dezvoltarea personală. Este încurajator să aflăm că tinerii sunt din ce în ce mai preocupaţi de acest aspect, aproape jumătate dintre cei din Generaţia Z şi Millennials consideră importante aceste cheltuieli versus 41% dintre cei din Generaţia X şi doar o treime dintre Baby Boomers”, adaugă Traian Nastase, Managing Partner, iSense Solutions.

Studiul a vizat utilizatorii de internet din mediul urban clasificaţi în 4 generaţii distincte: Baby Boomers (55-65 ani) , cu un buget mediu personal pe lună de 2.407 lei , Generaţia X (39-54 ani) – cu un buget de 2.759 lei, Millennials (24-38 ani) – 2.305 lei şi Generaţia Z (18-23 ani) – 914 lei.

Studiul a fost realizat de compania iSense Solutions în exclusivitate pentru Golin şi a inclus un eşantion de 500 de respondenţi, utilizatori de internet din mediul urban, cu vârsta 18-65 de ani. Datele au fost culese online prin intermediul Panelului ResearchRomania.ro, în luna aprilie 2018, şi sunt reprezentative la nivel urban. Rezultatele studiului au un grad de eroare de +/- 4,38%, la un nivel de încredere de 95%.