România are cea mai ieftină benzină din Europa, dar „suferă” cel mai mult la pompă. Cât trebuie să muncească un român pentru un plin

Publicaţia arată că, deşi România a început tranziţia de la comunism în 1989, după răsturnarea şi execuţia ultimului dictator al ţării, Nicolae Ceauşescu, câştigurile economice au început doar recent să formeze o clasă de mijloc. De aceea, consumul de benzină din România este doar un sfert din media clasamentului.

Cel mai mic preţ din Europa

România se situează pe locul 21 în clasamentul celor 61 de state, în ceea ce priveşte preţul unui litru de benzină. Românii dau aşadar 4,68 lei pe un litru de bezină, dincolo de jumătatea clasamentului, însă acesta este mai mic preţ al carburanţilor din Europa, după noi urmând bulgarii, care dau circa 4,72 lei pe un litru de benzină. În Europa, carburanţi ieftini mai sunt şi în Polonia şi Lituania, unde un locuitor scoate din buzunar 4,98 lei, respectiv 5,02 lei pe un litru de benzină. În schimb, în topul preţurilor mari din clasament, în Europa, sunt ţările nordice, respectiv Norvegia, Danemarca, Suedia şi Finlanda, dar şi Grecia, Italia şi Portugalia, care scot între 6,58 lei şi 7,74 lei pe un litru de benzină.

Clasamentul care analizează 61 de state începe însă de la mai puţin de 0,01 lei pe litru, în Venezuela, datorită politicii preşedintelui Nicolas Maduro care consideră benzina un drept, aşa că o dă aproape gratis. Preţuri mici mai au şi cei din Arabia Saudită (1,01 lei/litru), Iran, Egipt şi Kuweit (între 1,4 şi 1,45 lei/litru), însă acestea se numără printre principalele state producătoare de petrol. În schimb, cel mai mult cheltuie pe combustibil locuitorii din Hong Kong, care dau până la 8,05 lei pe un litru de benzină.

Clasament răsturnat, raportat la salarii

Raportat la salarii, benzina din România şi Bulgaria este cea mai scumpă din Europa, cele două ţări situându-se pe locurile 51 şi 52 într-un clasament al accesibilităţii, respectiv al „suferinţei la pompă”. Astfel, un litru de benzină costă echivalentul a circa 4,23% din venitul produs de un român într-o zi de muncă, dacă ţinem cont că venitul mediu pe zi al unui român este de 110,64 lei. Ceea ce înseamnă că un român trebuie să muncească aproape două zile pentru a face un plin de rezervor de 40 de litri. Vecinii bulgari sunt şi mai afectaţi. Ei cheltuie, raportat la un venit mediu pe zi de 82,41 lei, 5,73% din acesta pentru a achiziţiona un litru de benzină, cel mai mult din Europa.

Ţările europene pentru care povara unui litru de benzină este cea mai mică, raportat la salarii, sunt Elveţia, unde un cetăţean dă 0,99% din venitul zilnic de 909,23 lei pe un litru de combustibil, Irlanda, care dă 0,85 din venitul zilnic de 765,11 lei, Norvegia, cu 0,92% din venitul zilnic de 845,05 lei, şi Austria, cu 1,03% din venitul zilnic de 506,97 lei. La nivel mondial, benzina din România, raportat la salarii, costă aproximativ cât în Brazilia, Columbia, Croaţia sau Mexic.

Circa 1% pe an din salariu pe benzină

Potrivit clasamentului, un şofer român foloseşte în medie circa 88,42 litri de benzină pe an, ceea ce îi consumă în jur de 1,02% din salariul anual. În funcţie de venitul cheltuit anual, România se află astfel pe locul 18 mondial. Venezuela, conduce din nou clasamentul mondial, cheltuind 0,02% din venitul anual la un consum de 502,92 litri pe an, iar un şofer din Mexic cheltuie cel mai mult, la un consum de 349,47 litri pe an, respectiv 3,86% din salariul său anual.

Din Europa, cel mai puţin raportat la salariul anual cheltuie francezii şi belgienii, care dau 0,53% din acesta, însă pe un consum anual de 135,84, respectiv 152,05 litri pe an. Cel mai mult dau grecii, care cheltuie 2,85% din veniturile anuale, pe un consum mediu de 311,94 litri pe an.

Potrivit analizei realizate de publicaţie, preţurile globale ale benzinei sunt în creştere, în medie, cu circa 1,4% în ultimele trei luni. În spatele acestei creşteri modeste este o gamă largă de variaţii de preţ simţite diferit în întreaga lume. Clasamentul realizat de Bloomberg surprinde preţurile din 61 de ţări, pentru a vedea care este cel mai accesibil gaz şi cine simte cea mai mare „suferinţă la pompă”.