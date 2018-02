Inelul şi brăţara cu care vei putea plăti contactless. Cine va testa acest sistem

Visa şi National Bank of Greece (NBG) au anunţat astăzi un proiect pentru dezvoltarea de bijuterii cu funcţie de plată în parteneriat cu Folli Follie şi Links of London. Prototipurile incluse în linia de bijuterii cu funcţie de plată vor fi expuse la standul Visa şi Visa Everywhere Garden în cadrul Mobile World Congress, care se desfăşoară la Barcelona între 26 februarie şi 1 martie.

Visa şi NBG vor colabora cu Folli Follie şi Links of London pentru a crea inele şi brăţări cu funcţie de plată – utilizând tehnologia contactless – care permit consumatorilor să efectueze tranzacţii sigure şi fără efort printr-o simplă atingere a oricărui terminal de plată dotat cu tehnologia contactless.

Grecii sunt primii care testează

Linia de bijuterii va fi disponibilă iniţial consumatorilor din Grecia începând de anul acesta. QIVOS, agenţie de marketing specializată în tehnologie, a facilitat dezvoltarea proiectului în parteneriat cu Visa, NBG, Folli Follie şi Links of London, asigurând coordonarea şi implementarea întregului proces.

„Pe măsură ce peisajul global al plăţilor evoluează dinspre plastic spre digital, Visa continuă să inoveze şi să colaboreze cu parteneri precum National Bank of Greece şi Folli Follie pentru a dezvolta soluţii de plată care să ofere consumatorilor o experienţă de cumpărare simplă şi sigură. Acest nou şi interesant proiect reflectă excelent modul în care tehnologia Visa poate sprijini instituţiile financiare partenere şi comercianţii în încercarea lor de a oferi consumatorilor cele mai noi tehnologii în domeniul plăţilor”, a declarat Mike Lemberger, Director de Produse şi Soluţii, Visa în Europa.

„FF Group a fost întotdeauna cu un pas înainte şi suntem entuziasmaţi să păşim în această nouă eră a modei hi-tech, printr-un nou proiect de pionierat, care va schimba modul în care facem cumpărături. Folli Follie şi Links of London vor lansa primele bijuterii contactless în lumea modei şi suntem nerăbdători să înlocuim vechile carduri din plastic cu accesorii inteligente şi elegante”, a spus George Koutsolioutsos, CEO al FF Group.

„National Bank of Greece şi-a luat angajamentul de a investi în tehnologii de vârf în domeniul tranzacţiilor electronice, consolidându-şi astfel profilul în acest domeniu extrem de dinamic al plăţilor digitale. După ce am introdus o serie de produse inovatoare pe piaţa bancară din Grecia, precum i-bank pay şi i-bank payband, suntem implicaţi acum în dezvoltarea primei serii de bijuterii de firmă, cu funcţie de plată contactless. Valorificând expertiza bogată de care dispunem, precum şi atitudinea orientată către consumator, am creat o experienţă unică de utilizare: din momentul în care obţin instrumentul de plată de tip wearable utilizatorii îl pot activa instant prin intermediul reţelei de POS-uri a NBG şi pot face plăţi rapide şi sigure, printr-o simplă apropiere a mâinii de terminalul POS”, a declarat Nelly Tzakou-Lambropoulou, Director General Retail Banking, National Bank of Greece.