FMI estimează că impactul creşterii salariilor va fi de 2,1% din PIB până în 2020. Oficialii cer amânarea măririi punctului de pensie

Creşterea cheltuielilor guvernamentale va fi mai mult de 2,1%, însă unele măsuri vor include taxe ce vor creşte veniturile, astfel că impactul net va fi în jur de 2,1%, pentru perioada 2017-2020, a declarat Reza Baqir, şeful misiunii FMI pentru România, în cadrul conferinţei ce marchează finalul misiunii. El a precizat însă că cifrele FMI sunt preliminare, deci ele se pot schimba.

Întrebat de ce există o diferenţă între cifrele FMI şi cele ale Guvernului, Reza Baqir a declarat: „FMI are estimări diferite privind cheltuielile, faţă de cele din buget, deoarece cifrele din buget pot fi conturate sub presiune. Şi noi avem şi diferenţe în ceea ce priveşte veniturile, deoarece avem o proiecţie diferită a creşterii economice, noi avem 4,2%, iar Guvernul are o cifră mai mare (5,2%, n.r.), şi o combinaţie a acestor două a dus la o diferenţă între estimările noastre şi cele ale Guvernului”.

Baqir a precizat în cadrul conferinţei că România a făcut progrese semnificative după criza financiară, însă există un risc de eroziune a acestui proces.

Şeful misiunii FMI a declarat că un deficit mai mare nu ar fi o problemă, însă dacă măsurile ce au dus la majorarea acestuia nu sunt de bună calitate, nu au existat consultări cu părţile interesate sau nu au avut loc analize de impact, acest lucru nu va ajuta la îmbunătăţirea climatului investiţional.

Baqir a precizat că există patru măsuri pe care Guvernul le-ar putea lua pentru reducerea deficitului. Primul ar fi creşterea eficienţei cheltuielilor, cel de-al doilea se referă la valorificarea fondurilor europene şi trecerea de la cheltuieli din fonduri domestice la fonduri europene, cel de-al treilea se referă la accelerarea reformei fiscale la ANAF, prin colectarea mai mare a veniturilor potenţiale, iar cel din urmă ar fi amânarea măririi punctului de pensie ce urmează a avea loc în cursul acestui an.

Guvernul plănuieşte să crească valoarea punctului de pensie de la 1 iulie, pentru a doua oară în acest an. De la 1 ianuarie 2017, punctul de pensie s-a majorat cu 5,25%, de la 871,7 lei la 917,5 lei. O nouă creştere ar urma să aibă loc de la 1 iulie, când punctul de pensie se va majora cu 9%, la 1.000 de lei.

Şeful misiunii FMI a mai precizat că această vizită în România nu a vizat nicio discuţie privind un nou program financiar pentru România, în eventualitatea unei crize, însă dacă un membru va avea nevoie de asistenţă, în mod ipotetic, Fondul va acorda această asistenţă în ce mod consideră că va fi eficient.