Ce bănci au eliminat comisioanele bancare interzise de UE

Este vorba de ING Bank, CEC Bank, Alpha Bank, BRD, BCR, Bancpost şi Idea Bank.

Sâmbătă, 27 ianuarie, a intrat în vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. Începând cu această dată, băncilor le este interzisă aplicarea comisioanelor pentru anumite servicii. Pot beneficia de deschiderea unui cont de plăţi cu servicii de bază consumatorii care nu deţin, la momentul solicitării, un alt cont de plăţi, inclusiv un cont de plăţi de bază, la nici o altă instituţie de credit din România.

Astfel, pentru persoanele fizice vulnerabile, adică cele cu venituri lunare aflate sub 2.500 de lei, respectiv sub 60% din câştigul salarial mediu brut (care este de 4.162 de lei, în 2018), sau care în ultimele şase luni au avut venituri cumulate până sub 60% din câştigul salarial mediu brut este interzisă perceperea comisioanelor pentru operaţiunile de deschidere şi închidere a unui cont de plăţi; pentru serviciile de administrare de cont; pentru serviciile ce permit depunerile de bani în cont; pentru retragerile de numerar pe teritoriul României dintr-un cont de plăţi, la ghişeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al băncii; pentru primele zece operaţiuni lunare de plată pe teritoriul Uniunii Europene (debitările directe, plăţile cu cardul şi transferurile de credit); pentru interogarea conturilor de plăţi.

Persoanele fizice care au lunar venituri mai mari de 2.500 de lei, adică 60% din câştigul salarial mediu brut, nu vor plăti comisioanele pentru operaţiunile de deschidere şi închidere a unui cont de plăţi; comisioanele pentru retragerile de numerar pe teritoriul UE dintr-un cont de plăţi, la ghişeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al băncii; comisioanele pentru interogarea conturilor de plăţi.

Care sunt ofertele băncilor

Până luni seara, din site-urile celor 21 de bănci care activează în România, doar şapte afişau noile condiţii de cost care să includă conturile curente cu servicii de bază, valabile începând cu 26 ianuarie.

ING Bank a lansat un card special pentru contul de bază, numit „ING Card Elementar”. Dacă ai venituri nete sub 1.600 de lei, sunt gratuite toate serviciile şi operaţiunile descrise în cazul BRD, contul poate fi deschis pe loc, cu adeverinţa de salariu, iar singurul comision aplicat este de 18 lei pentru retrageri de la un ATM internaţional. Cei care au un venit de peste 1.600 de lei, vor plăti un comision de administrare cont de 3 lei, unul de administrare card de 10 lei pe an, în timp ce la încasări şi plăţi este perceput de asemenea un comision de 3 lei. Toţi clienţii băncii beneficiază şi de internet banking gratuit.

CEC Bank afişează pe site-ul său că pune la dispoziţia clienţilor din categoria persoanelor fizice contul de plăţi cu servicii de bază, însă nu afişează şi detalii.

Alpha Bank oferă de asemenea un cont cu servicii de bază. Comisioanele aplicate pentru operaţiuni se stabilesc în funcţie de veniturile realizate de client, respectiv dacă veniturile brute lunare realizate se situează sub sau peste 2.500 lei, conform tabelului. Cei cu venituri sub această sumă au gratuite toate serviciile şi operaţiunile, în afară de retragerea de numerar cu cardul principal la ATM-urile altor bănci din Uniunea Europeană, care va fi de 1% din suma retrasă, cu un minim de 4 euro. Cei cu venituri peste această sumă plătesc administrarea lunară a contului cu 2,5 lei pe lună, dar şi comisioane la operaţiunile de plată.

BRD oferă pentru consumatorii vulnerabili, cu venituri brute sub 2.500 de lei/lună, gratuitate la deschiderea, administrarea şi închiderea contului curent este gratuită, precum şi depunerea de numerar în lei în cont la casierie de către titularul contului şi retragerea de numerar în lei de la ghişeu din reţeaua BRD sau ATM din reţeaua altor bănci din România. Pentru operaţiunile de plată, sunt gratuite primele 10 pe lună. Pentru clienţii nevulnerabili, este reţinut un comision de 4,2 lei pe lună pentru administare cont, fiind gratuite operaţiunile de deschidere şi închidere cont, de depunere numerar şi de retragere de numerar.

BCR oferă un cont curent de bază prin care nu percepe comisioane clienţilor vulnerabili, iar pentru cei nevulnerabili se aplică un comision de administrare de 7 lei/lună, în timp ce pentru operaţiunile de plată şi depunere în cont se aplică comisioanele standard.

Bancpost oferă servicii gratuite pentru contul curent de bază pentru clienţii vulnerabili, iar pentru cei nevulnerabili percepe 3,9 lei pe lună/cont pentru administrarea contului de plăţi. Banca nu percepe comision pentru retragerile de numerar în lei, iar tranzacţiile de plată efectuate în cazul clientilor vulnerabili incluzând plăţile prin ordin de plată, Fastbanking, Mobilebanking, Direct Debit, Standing Order şi plata Utilităţi sunt gratuite. În schimb, banca a menţinut comisionul de interogare sold la ATM, de 0,5 lei pe operaţiune, deşi legea îl elimină.

Idea Bank aplică pentru consumatorii vulnerabili doar un comision lunar de 1 leu de administrare a contului de economii, fiind gratuite serviciile de deschidere cont, administrarea contului curent, a contului curent alocaţii şi alte drepturi similare, eliberarea unui extras de cont lunar la ghişeu, dar şi depunerile şi retragerile de numerar. Pentru consumatorii nevulnerabili, se aplică un comision lunar de administrare cont curent de 2 lei şi un comision lunar de administrare cont de economii de un leu, dar şi comision de 1,25% din suma depusă pentru depuneri de numerar monedă metalică. Restul serviciilor de bază sunt gratuite.