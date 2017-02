BNR a menţinut dobânda-cheie la 1,75% pe an

Membrii Consiliului de Administraţie al BNR au hotărât de asemenea, păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, potrivit unui comunicat al BNR.

Banca centrală împrumută băncile care au nevoie de lichidităţi la dobânda-cheie de 1,75% pe an. Băncile cu exces de lichidităţi primesc pentru depozitele ţinute la BNR o dobândă de 0,25% pe an, iar pentru finanţarea prin intermediul facilităţii de credit (credit Lombard), băncile plătesc Băncii Naţionale o dobândă de 3,25% pe an.

Măsură aşteptată de analişti

Decizia era anticipată de analişti, potrivit cărora lipsa de acţiune a BNR este datorată incertitudinilor privind bugetul din acest an, dar şi menţinerii inflaţiei încă în teritoriu negativ şi perspectiva rămânerii acesteia sub ţinta centrală pe parcursul acestui an.

„Ne aşteptăm ca banca centrală să menţină condiţiile monetare ne­schim­bate la şe­dinţa din februa­rie. Incertitudinile privind pro­iectul bugetului de stat vor fi citate pro­babil ca motiv pentru lipsa de acţiune“, spunea luni Ciprian Dascălu, economistul-şef al ING Bank, scrie ZF.

În schimb, la începutul lunii ianuarie, analiştii Banca Transilvania estimau că „perspectivele de consolidare a ciclului postcriză din economia reală şi de accelerare a dinamicii preţurilor de consum contribuie la creşterea probabilităţii ca BNR să majoreze rata de dobândă de politică monetară începând din acest an”. Ei nu excludeau astfel posibilitatea ca BNR să majoreze rata de dobândă de politică monetară cu un punct procentual în 2017.

Când au avut loc ultimele modificări

În şedinţa de marţi, BNR a mai decis şi gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar. Aceasta înseamnă o relaxare a lichidităţii pe piaţa bancară, băncile urmând să primească mai multe fonduri de la banca centrală.

Ultima modificare a ratei dobânzii de politică monetară a avut loc în luna mai 2015, când BNR a redus rata cu 0,25 puncte procentuale de la 2% la valoarea actuală de 1,75%. Tot atunci, Banca Naţională a redus ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituţiilor de credit de la 10% la 8%.