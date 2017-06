Avantajele „muncii de acasă”. Ce companii oferă acest beneficiu

„Atât angajaţii, cât şi companiile, percep din ce în ce mai mult avantajele sistemului de lucru remote şi prezintă această opţiune încă din procesul de recrutare. Ba mai mult, astăzi deja există angajaţi care îşi selectează locul de muncă după acest criteriu, în timp ce companiile văd în lucrul de acasă un beneficiu în plus pentru candidat”, a declarat Raluca Peneş, HR Coordinator Smartree.

Aceasta a subliniat că munca în sistem remote este întâlnită în special în companiile a căror activitate se poate desfăşura într-un alt spaţiu decât cel de la birou, fără a afecta realizarea responsabilităţilor din fişa de post şi fără a influenţa calitatea rezultatelor. Astfel, în această categorie intră domeniile IT, contabilitate, Call-Center, telemarketing sau chiar HR.

Raportat la angajaţii cel mai mult atraşi de acest sistem, tinerii sunt cei mai motivaţi de modalitatea de lucru remote. Explicaţia este că aceştia sunt mult mai deschişi şi independenţi, pun mult mai mult accent pe timpul liber, asumându-şi direct acest mod de lucru. Pe de altă parte, generaţiile anterioare, angajaţii de peste 40 ani, sunt mult mai reţinuţi în această abordare. Aceştia s-au dezvoltat profesional într-un alt mediu de lucru, asociind de cele mai multe ori eficienţa activităţii cu un control strict şi direct al superiorului ierarhic.

Avantajele serviciului de acas ă

„Aşa cum spuneam, unul dintre motivele ce a dus la o creştere a ratei de adopţie a acestui stil de lucru este reprezentat de beneficiile pe care le-au perceput mai ales companiile, principalul fiind reducerea costurilor”, a mai spus Raluca Peneş.

Potrivit afirmaţiilor sale, în primul rând, angajatorul îşi va reduce cheltuielile cu spaţiul oferit birourilor şi cu utilităţile aferente, transportul angajaţilor, masa de prânz. În acelaşi timp, angajaţii nu vor mai pierde timp în trafic în drum spre şi de la birou, nemafiind supuşi stresului cauzat de distanţă. În plus, munca de acasă le va crea acestora confortul necesar şi ocazia de a petrece mai mult timp cu familia, devenind astfel mult mai productivi şi mulţumiţi de stilul lor de viaţă.

În ceea ce priveşte dezavantajele, există riscul ca managerul direct să piardă controlul asupra activităţii unui angajat care lucrează de acasă. Echipa, ca şi cultură organizaţională, poate avea, de asemenea, de suferit din cauza lipsei unei comunicări informale între colegi, a unei socializări directe.

Raportat la salarii însă, pentru angajaţii care lucrează remote, nu există o diferenţiere. Aceasta se poate vedea doar la nivel de beneficii, fiind excluse bonurile de masă sau decontarea transportului.

„Este important de reţinut că, deşi lucrează de acasă, companiile trebuie să ofere angajatului toate instrumentele necesare desfăşurării activităţii - laptop, telefon, maşină, dacă este cazul, etc. În plus, angajatorul trebuie să se asigure că salariatul are toate condiţiile de lucru conform fişei de post, fiind responsabil de acest aspect”, a încheiat Raluca Peneş.