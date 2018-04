Scandalul dintre fostul şi actualul şef al Racova Grup ia amploare. Porumboiu contraatacă

Redăm integral comunicatul trimis redacţiei de Adrian Porumboiu:

Nu inteleg cum media poate prelua comunicate de presa ale unui individ care pretinde ca reprezinta grupul Racova, cand el, de fapt, uzurpa aceste functii. In mod normal ar trebui intrebat cine l-a pus director. Va raspund eu: trei dintre fostii mei salariati, Surdu, Baesu si Ganceanu, au fost propusi de el in Consiliul de Administratie de la Comcereal iar acestia, la randul lor, l-au numit director general. Acelasi lucru s-a petrecut si la alte patru societati. Problema esentiala este sa prezinte imputernicirile date de actionar (sau, mai exact, de Muhammad Imran Abassi). Dupa ce primiti datele respective, puteti sa-i publicati orice comunicat. Aceste imputerniciri exista dar sunt false de vreme ce, conform adresei Ministerului Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite si al ambasadei Romaniei de la Abu Dhabi, aceasta firma, Babylon Overseas, cu Muhammad Imran Abassi actionar, nu exista. Tot ce se intampla acum este o ultima “sfortare” a grupului infractional condus de la Bucuresti si Chisinau, de a pune mana pe subventia APIA 2017 Comcereal.

Concret, la data de 08.08.2015, s-a semnat MoU si actele aditionale la contractele de vanzare-cumparare actiuni, care cuprindeau drepturi si obligatii clare ale vanzatorilor (Porumboiu Adrian, Chiriac Ghiorghe, Cain Eugen) si Delta Commodity din Geneva ca vehicul al lui Transoil din Chisinau, in calitate de cumparator, documente semnate din partea Transoil de Vaja Jhashi si Rodion Musinschi. Obiectul esential al acestor contracte si acte aditionale era transferul de business cu sumele alocate de catre KPMG si, mai ales, obligatia lui Transoil, prin Delta Commodity, ca pana la 30 noiembrie 2015, sa achite in totalitate datoriile fostului grup Racova.

Din obligatiile ce reveneau lui Transoil nu s-au respectat nici macar 5%. Tranzactia a fost facuta de avocati de renume, dupa ce, in prealabil, s-a efectuat mai bine de 8 luni un audit ca la carte de catre KPMG si Deloitte. Precizez ca nu eu i-am adus la Vaslui, ei fiindu-mi prezentati de KPMG, iar, la momentul semnarii inchiderii tranzactiei, au avut cunostinta de absolut toate datele societatilor, lucru confirmat in scris de catre acestia. Stiu ca am gresit acceptand o asemenea colaborare dar am fost indus in eroare si de faptul ca Transoil avea ca si creditori BERD si ASF (sectiune a Bancii Mondiale).

Problemele au inceput din momentul in care s-a depasit data de 30 noiembrie 2015 si nu apareau semne ca se va intampla ceva cu ceea ce s-a stabilit si scris. Dupa numeroase notificari de respectare a contractului, au intervenit primii “germeni” ai neseriozitatii atunci cand, in 2016, actiunile grupului Racova, cumparate de Transoil prin Delta Commodity din Geneva, au fost cesionate catre Babylon Overseas din Abu Dhabi prin proprietar Ghenadie Ostrovetchi. Cand l-am cautat si gasit, acesta nu era din Abu Dhabi ci din … Balti (Republica Moldova). Atunci s-au “repliat” si, printr-un avocat din Bucuresti (dirijorul grupului infractional), au cesionat actiunile de la Ghenadie Ostrovetchi la Muhammad Imran Abassi. Din pacate, acesta nu poate fi identificat de autoritatile din Emiratele Arabe Unite.

Trebuie remarcat ca, de la inceputul anului 2016, cei care au semnat, Vaja Jhashi si Rodion Musinschi, au disparut si nu au mai venit niciodata la Vaslui, dandu-i “puteri depline” dar nelegitime lui Cojocaru Valeriu.

Acestea au fost un sumar de informatii. Ceea ce urmeaza acum depaseste orice imaginatie, prin comunicatul de presa al celui autointitulat director general la toate firmele din grupul Racova (Cojocaru Valeriu).

Mai intai prezinta cat de interesat este el sa dezvolte grupul Racova, cati bani a adus sa achite datoriile firmelor si, mai ales, perspectivele “luminoase” ale acestora. Intr-adevar, este foarte preocupat sa salveze firmele de vreme ce la Comcereal a mai infiintat o firma capusa denumita Comcereal Global unde proprietari sunt el si un fost angajat, Romeo Chisca; la Agrocomplex Barlad, de asemenea, s-a infiintat o alta firma numita Agrocomplex Global, cu aceiasi proprietari, acelasi lucru petrecandu-se si la R-Agro Falciu, unde tot cei doi sunt proprietarii firmei nou infiintate Ragro Total. Cele trei firme nou infiintate au acelasi obiect de activitate (productie vegetala), functionand la aceleasi sedii sociale. Cifrele prezentate in cele doua comunicate sunt mincinoase, ridicole, exact ca si personajul respectiv. Printre altele, afirma ca de la preluarea de catre Babylon Overseas prin Muhammad Imran Abassi, datoria in 2016 era de 200 milioane de euro. E normal, de vreme ce nu au venit cu niciun leu si au scos din firme sume uriase (exista documente) iar circuitul banilor este unul care va fi usor de depistat de cei in drept, neluand in calcul si stornarile excesive (ca numar si valoare) care conduc clar la evaziune fiscala de proportii.

Afirma ca a platit 50 milioane euro datorii. Mai intai, conform contractului, toate datoriile trebuiau platite pana pe 30 noiemebrie 2015 iar suma de 50 milioane euro pe care o sustine provine din vanzarea, prin executare silita, a activelor societatilor din fostul grup Racova (fie terenuri agriocole de peste 28 milioane euro, alte active si in unele situatii, si din subventia APIA si o parte din vanzarea productiei de cereale). Sumele cele mai importante, atat din subventii cat si din productia vegetala, au intrat in “circuitul evazionist”. Sa fie limpede, nu au adus nici macar 1 leu!

Afirmatia ca vreau sa iau terenurile inapoi este absurda. Eu am spus doar atat, sa plateasca arenda la oameni, care sunt proprietarii terenurilor agricole aflate in folosinta si beneficiul lui Transoil. Sub nicio forma nu as fi de acord ca terenurile sa fie dezmembrate si sa se lucreze pe parcele de 10 – 15 hectare, cand eu stiu cat de greu mi-a fost sa adun laolalta aproape 50.000 de hectare. In toti anii (mai bine de 18), eu mi-am platit cu sfintenie obligatiile fata de proprietarii de terenuri, relatia mea cu ei fiind una excelenta. Faptul ca ei nu platesc, ameninta, intra in sediile primariilor spunandu-le ca vor da foc acestora daca nu li se semneaza documentele inaintate, e un lucru mai mult decat grav si nu are nicio legatura cu mine. Sa le fie foarte clar: platesc arenda la oameni, oamenii nu au niciun interes sa denunte contractele.

Tinand cont de faptul ca SC Racova SA este actionar majoritar la Comcereal (cu 84,35%) este normal ca banii din subventia APIA sa nu mai plece prin toate colturile intunecate atat din tara cat si din strainatate si sa ajunga la proprietarii de terenuri. Cat priveste schimbarea actionariatului de la Racova SA, aceasta a fost perfect legala, decurgand din MOU din 08.08.2015.

Referitor la circuitul banilor, sunt multe de spus dar acestea nu fac deocamdata obiectul presei.

Situatia la zi a firmelor este urmatoarea (dezastruoasa, in contrast cu preocuparile “marete” ale lui Cojocaru): Agrocomplex Barlad - insolventa (pe data de 25 aprilie a.c., administratorul judiciar l-a demis din functie pe Cojocaru), R-Agro - insolventa, Ulerom - insolventa, Mopan Vaslui - insolventa, Comcereal – concordat, cu sanse reale de insolventa. Acesta este “grupul“ condus de Cojocaru care se da de ceasul mortii sa mai dea o ultima lovitura de 3,8 milioane euro – subventia APIA Comcereal. Sunt sigur ca nu va reusi iar daca va incasa acesti bani vina cea mai mare o vor avea cei care vor aproba plata. Repet, banii trebuie sa ajunga la proprietarii de terenuri pentru ca firma Comcereal sa nu-si piarda capitalul cel mai de pret – terenurile in arenda.