Reţeaua de sănătate Regina Maria a înregistrat afaceri de 91 milioane euro anul trecut, în creştere cu 40%

Compania mai anunţă că urmează acelaşi trend ascendent al ultimilor ani, în care a raportat anual creşteri organice de două cifre şi că păstrează o poziţie dominantă şi pe segmentul pachetelor medicale pentru companii, cu un portofoliu de aproape 400.000 de pachete de prevenţie – cu peste 20% mai mult faţă de 2015 şi cu 10% peste ţinta bugetată pentru finalul anului trecut.

Pentru anul 2017, reţeaua Regina Maria are ca obiectiv o creştere de 30% a cifrei de afaceri, procent obţinut în mare parte organic, dar şi prin achiziţiile pe care compania le are în plan şi în acest an.

„ Regina Maria a avut, şi de această dată, o creştere mult peste media pieţei, de aproximativ patru ori mai mare, bazată în primul rând pe o creştere organică, dar şi pe o analiză extrem de atentă a oportunităţilor de investiţie. În ultimii ani, Regina Maria a fost în prim-planul celor mai importante tranzacţii din piaţă, iar în 2017 vom continua expansiunea. Avem un buget de achiziţii similar celui de anul trecut şi analizăm toate oportunităţile din piaţă cu cea mai mare deschidere”, a declarat Fady Chreih, CEO al reţelei de sănătate Regina Maria.

În ultimii ani, Regina Maria a fost implicată în 13 tranzacţii cu preluare integrală a altor jucători, precum şi în 3 tranzacţii care au vizat schimbarea acţionariatului companiei.

Operatorul de servicii medicale deţine, în acest moment, 14 policlinici în capitală.

Reţeua Regina Maria a fost înfiinţată în 1995 de medicul de origine germană Wargha Enayati sub denumirea Centrul Medical Unirea. În 2015, Enayati a ieşit din acţionariatul Regina Maria. Tranzacţia prin care fondul de investiţii Advent şi Wargha Enayati au vândut reţeaua Regina Maria către fondul Mid Europa Partners, de 145 milioane euro, a reprezentat cea mai mare operaţiune din istoria pieţei de servicii medicale din România.