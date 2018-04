Piaţa de publicitate online din România a atins 20 de milioane de euro în primul semestru din 2017. Care sunt sectoarele cu cele mai mari creşteri

Conform celei mai recente ediţii a studiului ROADS (Romanian Online Advertising Study), derulat de IAB România cu sprijinul PwC România, valoarea totală raportată a pieţei de publicitate online din România, pentru primul semestru al anului 2017 a fost de aproximativ 20.3 milioane de euro(92,560,911 lei), înregistrând o creştere de 15% faţă de acelaşi semestru al anului 2016 (raportat la valoarea anuală în lei).

Publicitatea în regim Programmatic reprezintă 19% din totalul veniturilor din prima jumătate a anului 2017, iar publicitatea pe mobil, 42%.

Formatele Display embedded (încadrate în conţinut sau neintruzive ) rămân de departe cel mai utilizat mod de a face reclamă, alături de formatele de Display Social Media şi Publicitate în motoarele de căutare; aceste 3 formate având o pondere de 53% din valoarea totală a pieţei de publicitate digitală.

Ponderea formatelor intruzive & video a fost de 17% din totalul volumului de publicitate rulat în H1 2017 faţă de 13% în H1 2016.

La nivel global, pentru a îmbunătăţi experienţa consumatorilor/utilizatorilor de internet cu privire la publicitatea online The Coalition for Better Ads vine în întâmpinarea pieţei cu noile standarde expuse în cadrul programului Better Ads Experience şi ghiduri de bune practici/noul framework care va certifica publisherii şi implicit va acredita browserele şi companiile de tehnologie care se vor asigura că formatele implementate sunt conform standardelor propuse.

Ca referinţe pe industrii se remarcă o creştere semnificativă a bugetelor advertiserilor din industria Food (+52%), sectorul Financiar arată o uşoară creştere +8%, timp în care Telecomul putem spune că îşi menţine bugetele (+1%).

Segmentele de advertiseri cu o pondere de 25% din totalul veniturilor din publicitate în cadrul H1-17 arata o uşoară creştere de bugete în acest semestru fie înregistrează scădere de bugete ca de exemplu: Cosmetics & toiletries (-15%), Personal Hygiene (-24%), Online retail (+2%) şi Auto-Moto (+4%). Alte industrii cu creşteri semnificative de la semestru la semestru ar fi Entertainment & the media (+49%), Household appliances (+62%) şi Retail (+84%).

Valoarea totală raportată în studiul ROADS este calculată pe baza cifrelor facturate de către participanţi - atât site-uri şi publisheri locali cât şi agenţii media (raportând ceea ce facturează atât în reţele internaţionale cât şi în alte site-uri locale decât cele care participă independent).





“În cei 10 ani de când PwC realizează pentru IAB România studiul de măsurare a volumului pieţei de publicitate online din ţara noastră, am fost martorii unei maturizări semnificative a acestui segment al industriei de publicitate, atât din punct de vedere cantitativ din perspectiva bugetelor alocate de companii reclamei pe Internet (cu o rată medie de creştere anuală de 18% a valorii raportate a pieţei), cât şi calitativ, prin prisma formatelor de publicitate disponibile, a tipurilor de tranzacţii şi a platformelor folosite.

De asemenea, de-a lungul anilor au intrat în studiu companii tot mai relevante pentru piaţa locală. Dacă din punct de vedere al volumelor vehiculate, Romania se află încă sub potenţial, existând suficient loc de creştere în următorii ani, din punct de vedere al tehnologiilor, industria de publicitate online din ţara noastră încearcă să ţină pasul cu tendinţele europene.

Conţinutul video devine tot mai important, programmaticul câştigă teren, încet dar sigur, în faţa metodelor tradiţionale de tranzacţionare, iar dispozitivele mobile ţintesc pragul de 50% în totalul bugetelor de publicitate digitală.

Piaţa va continua să crească în următorii ani (previzionăm că va depăşi pragul de 50 milioane de euro în 2018) şi va deveni tot mai sofisticată. Însă rămâne de văzut în ce măsură creatorii locali de conţinut vor reuşi să-şi îmbunătăţească serviciile digitale şi să devină mai relevanţi pentru consumatori, pentru a rezista "asaltului" platformelor de social media şi messaging - cu un rol tot mai important în distribuţia şi consumul de conţinut online" a declarat Bogdan Belciu, Partener, Servicii de Consultanţă pentru Management, PwC România.

Top 5 industrii din punctul de vedere al bugetelor alocate mediului digital

În topul industriilor în funcţie de investiţia în publicitatea digitală, categoria Food se remarcă atât din punct de vedere al creşterii bugetelor (52%), dar şi ca pondere din totalul bugetelor investite (+7.7% în H1-17 faţă de 5.8% în H1-16). Pe de altă parte, investiţiile dinspre Entertainment & the Media se afla într-o creştere constantă, iar domeniul Auto-Moto îşi menţine poziţia în Top 5 industrii din punctul de vedere al bugetelor alocate mediului digital.

Programmaticul se afla în tendinţa de creştere de la 14% în semestrul 2 2016 la 19% în semestrul 1 2017.

Investiţia în publicitatea pe Mobile îşi aloca 42% din piaţa locală, fiind aliniată la tendinţele europene (unde mobile-ul reprezintă 41,4% din totalul investiţiilor în publicitate digitală). Pentru prima dată, în acest an, Mobile a fost declarat în studiul ROADS că platformă, nu că format, aşa cum s-a procedat în anii anteriori, generând o imagine mai bună asupra direcţiei de alocare a bugetelor.

La nivel European, creşterea pieţei de publicitate online este bazată în special pe mobile şi Video. Pentru întreg anul 2017 se previzionează o creştere cu aproximativ 10% a industriei Europene - ajungând la o valoare aproximativă de 46 miliarde de euro.

“Trendurile investiţiilor în media confirma conţinutul video ca fiind lider în preferinţe, iar dispozitivele mobile sunt cele mai utilizate pentru vizualizarea conţinutului. Provocarea principală este găsirea unui mix ideal între mediul digital şi cele tradiţionale pentru a obţine rezultatele aşteptate”, Silvia Dumitraşcu – Digital Marketing Manager, ING Bank Romania