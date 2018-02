O firmă americană vrea să cultive canabis în Transilvania

PHI Group, o companie axată pe fuziuni, achiziţii şi investiţii în resurse naturale, energie, agricultură şi situaţii speciale, a informat că a finalizat termenii şi condiţiile pentru acordul definitiv cu un partener român din Transilvania pentru a încheia în următoarele săptămâni o afacere privind înfiinţarea unui centru de wellness şi a unor sere unde să cultive canabis medicinal şi alte plante naturiste.

„Conform planului de dezvoltare, compania va utiliza o filială din România (pe care nu o numeşte – n. red.) pentru a construi un parc industrial, o centrală electrică pe gaz, 30 hectare de sere şi un centru wellness pentru tratament naturist în Transilvania. Investiţiile sunt estimate la peste 150 milioane de dolari până în 2019”, se arată în comunicatul companiei.

Pentru sere, compania se va concentra asupra cultivării medicamentelor ecologiceplante cum ar fi cannabisul medical, ciuperca lingzhi (ganoderma lucidum), pepenele galben sălbatic (momordica charantia), şofran (crocus sativus) şi alte ierburi preţioase care pot fi folosite în scopuri medicale.

„Centrul Wellness Resort va satisface nevoile turiştilor şi a persoanelor care caută tratamente medicale naturale şi tratamente holistice. Am colaborat cu Tho Xuan Duong Co, o companie de medicamente tradiţionale de 400 de ani, pentru a face disponibile serviciile de tratament natural celor care vor veni în această staţiune. Mai multe detalii despre tratamentele disponibile în centrul de wellness vor fi furnizate după închiderea acestei tranzacţii”, se arată în documentul citat.

Conducerea grupului a declarat că este încântată de sprijinul primit din partea autorităţilor transilvănene.

„Suntem privilegiaţi şi recunoscători că am primit un sprijin puternic şi am fost încurajaţi de autprităţile centrale şi locale din Transilvania. Aceste proiecte sunt considerate verzi şi sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În plus, intenţionăm să le finanţăm prin intermediul unui fond din Luxemburg şi a unor mari bănci europene", a declarat Henry Fahman, preşedinte şi CEO al grupului PHI.