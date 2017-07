ALEF Distribution intră pe piaţa din România prin achiziţia Likeit Solution

„Această fuziune reprezintă un pas important în strategia grupului ALEF de dezvoltare pe piaţa europeană de distribuţie cu valoare adăugată de sisteme şi echipamente IT. România este una dintre ţările cu cea mai mare creştere a sectorului IT din ultima perioadă, acesta fiind unul dintre motivele pentru care am considerat oportună intrarea pe această piaţă”, a menţionat Milan Zinek, CEO al Grupului ALEF.

Acesta a mai adăugat că evoluţia companiei Likeit Solution, împreună cu modelul de business implementat de aceasta, au fost factori decisivi în alegerea partenerului pentru România.

Afaceri mai mari cu 18% în acest an

În ceea ce priveşte business-ul noii companii pentru 2017, aceasta şi-a bugetat o creştere cu 18% comparativ cu anul anterior. În 2016, Likeit Solution a raportat un business de 28 milioane de euro.

„Mizăm pe o creştere semnificativă a business-ului noii companii în perioada următoare, bazându-ne pe sinergiile create prin alăturarea experienţei şi capabilităţilor financiare ale grupului ALEF, cu expertiza pe piaţa locală a echipei Likeit”, a declarat, la rândul său, Mircea Ciucur, Managing Director al ALEF Distribution RO.

Raportat la evoluţia companiei în primul semestru din acest an, firma românească a atins 10 milioane de euro în vânzări. Business-ul a fost susţinut în principal de proiectele axate pe vânzarea de soluţii Microsoft şi CISCO, dar şi de echipamente şi de componente, brandul ASUS reprezentând o pondere importantă.

Un segment semnificativ în afacerile companiei îl reprezintă şi comercializarea de produse de reţelistică şi networking. Dintre cei care au achiziţionat sisteme şi echipamente IT, cei mai mulţi sunt reselleri (peste 60%), urmaţi de integratori de sisteme (în jur de 20%), şi companii din industria de retail (în jur de 18%).

ALEF Distribution RO face parte din ALEF Group, unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa de distribuţie cu valoarea adăugată de sisteme şi echipamente IT din Europa Centrală şi de Sud-Est, cu afaceri de peste 160 milioane de euro, în 2016.