Afacere începută în cufărul bunicii

Mădălina Nistor are 38 de ani şi până de curând nu avea în plan nici să-şi schimbe jobul şi, cu atât mai puţin să înceapă un business pe cont propriu. Locul de muncă din multinaţională îi convenea de minune, însă ceva parcă a lipsit mereu. Aşa a apărut un brand unic pe piaţa din România.

„Povestea mea de dragoste cu mătasea a început în copilărie. Îmi amintesc că mergeam frecvent cu bunica la cele două croitorese ale ei, pe care le cunoştea de o viaţă, şi care ii croiau fie ţinute speciale, fie comune, de zi cu zi, însă din mătase. Am învăţat de la bunica mea că mătasea nu este un lux, că poate fi purtată oricând şi oriunde, că nu greşeşti niciodată purtând mătase”, mărturiseşte Mădălina Nistor, care este angajată la departamentul de comunicare al unei cunoscute instuţii bancare.

Dincolo de partea romanţată, adevărul este însă că această afacere a apărut, ca multe altele, dintr-o nevoie. Nevoia Mădălinei de a avea un accesoriu special la botezul fiului ei. Îşi dorea un clutch din mătase pe care însă să nu cheltuiască o avere. “În România nu am găsit un astfel de accesoriu din mătase pură. În afară, ofertele veneau de la marii creatori de modă, la preţuri care de cele mai multe ori se apropiau sau depăşeau 1.000 de euro”, continuă Mădălina, care aşa a făcut primul pas spre un nou job şi o nouă profesie.





Clutch Silkdom FOTO Arhivă personală

Un an de pregătiri

Exasperată, a deschis cufărul cu mătăsuri pe care le colecţionează de la 16 ani, când a cumpărat primul metru din preţiosul material de la Paris. După două săptămâni, s-a concretizat şi planul de a începe un business într-un domeniu complet necunoscut. De la idee şi până la implementare şi, implicit, lansarea oficială a brandului, a mai durat însă aproape un an. De ce? Primul clutch a fost făcut chiar de Mădălina în opt luni! Enorm pentru cineva care îşi doreşte să facă un business din comercializarea acestor accesorii. Însă efortul nu a fost degeaba. “Am testat, am refăcut, am stricat metri întregi de mătase. Prima sacrificată a fost o mătase albă, cu imprimeu, de la Leonard. Din cei trei metri am reuşit să realizez un singur clutch, care a ajuns la o doamnă ce, în timp, a devenit clientă fidelă. Reperul meu au fost piesele Alexander McQueen, pe care le-am admirat pentru creativitate şi perfecţiune”, mai mărturiseşte expertul în comunicare devenit antreprenor.

După o investiţie de 6.000 de euro, alături de colecţia de mătăsuri din toate colţurile lumii strânsă de-a lungul anilor, Mădălina a reuşit să lanseze, în octombrie anul trecut, un business dedicat exclusiv accesoriilor din preţiosul material. Spune că secretul ei a fost să nu lase nimic la voia întâmplării, aşa că azi, după jumătate de an, şi-a amortizat investiţia. “De la început am lucrat cu specialist în branding, în IT, în producţie. Avem mătăsuri care costă şi 200 de euro metrul. Clutch-urile sunt realizate din mătase naturală la exterior şi catifea de mătase la interior. Fiecare produs este unicat. În plus, am decis să ne protejăm brandul, aşa că am înregistrat marca la OSIM. După primele şase luni în care am amortizat investiţia, sperăm ca de acum să vedem şi profitul”, mai spune Mădălina Nistor.

Produs de lux, client de lux

Clutch-urile vândute de aceasta costă, în medie, 200 de euro. Chiar dacă este un produs orientat către consumatorii high end, cu un venit peste medie, prima vânzare a venit la doar câteva zile de la lansarea site-ului. Şi nu a fost în Bucureşti, ci în Aiud.

“Cu un preţ mediu de 200 de euro pentru un clutch din mătase pură, SILKDOM se adresează clienţilor cu un venit peste medie. De regulă, piesele noastre sunt achiziţionate de femei, însă am avut surpriza să descoperim că bărbaţii au gusturi excelente şi sunt de o generozitate impresionantă când vine vorba despre cadouri pentru cele dragi lor. 20% din portofoliul nostru de clienţi este reprezentat de bărbaţi. Clienţii noştri au în jur de 40 de ani, vor să se delimiteze de mass market, sunt interesaţi de obiecte de statut, apreciază unicitatea, iubesc culoarea şi au curajul să poarte obiecte care vorbesc despre personalitatea lor. Multe dintre cliente nu consideră că achiziţionează un produs de lux, dedicate ocaziilor special, ci îşi doresc să îşi completeze ţinutele, fie acestea şi casual, cu un accesoriu deosebit. Clientele care ne provoacă să spunem cel mai mult sunt miresele deoarece sunt exigente, creative, vor ca totul să iasă perfect”, explică antreprenoarea.

Viitorul este peste hotare

Cei mai mulţi clienţi sunt concentraţi în Bucureşti, însă şi în câteva oraşe din provincie: Aiud, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Constanţa. De curând, accesoriile speciale din mătase ce poartă semnătura Mădălinei au ajuns şi în străinătate, în Marea Britanie şi Israel, fapt ce a deschis un nou drum în dezvoltarea businessului şi anume exportul. Însă totul cu paşi mărunţi, spune Mădălina.

Chiar dacă se va extinde, în a doua jumătate a anului având în plan să varieze şi mai mult produsele, nu va schimba nimic în linia de producţie. “Toate produsele sunt realizate manual în atelierul nostru. Avem libertate de creaţie totală. Piaţa este singura care ne reglementează politica de preţ sau direcţiile creative. Produsele noastre au mesaje puternice, sunt creaţii curajoase, opulente, care spun poveşti şi nasc emoţii. Ţinem mult la producţia in house pentru că aşa putem avea control deplin asupra fiecărui detaliu”, încheie Mădălina Nistor.

Mini CV

Mădălina Nistor are 38 de ani. A terminat Facultatea de Filosofie şi are o experienţă de 12 ani în comunicare, fie de agenţie de PR, fie de companie. Împreună cu partenerul ei, cu care are o relaţie de 15 ani, are un băieţel, de doi ani.