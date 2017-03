Adrian Popa, Telekom, la Profit LIVE: Companiile româneşti apelează tot mai mult la noi tehnologii care le ajută să eficientizeze activitatea

Prezent la Profit Live, Adrian Popa - Product Manager Managementul şi Dezvoltarea Produsului în TELEKOM - explică benefiicile utilizării de servicii de data center şi de servicii de infrastructură de Cloud (VPS, Virtual Data Center, Cloud Storage).

Numărul firmelor care migrează către servicii de cloud este din ce în ce mai mare, pe măsură ce acestea înţeleg avantajele utilizării unor astfel de platforme, cum ar fi reducerea costurilor şi accesul rapid la date, în condiţii de siguranţă, a declarat la Profit LIVE Adrian Popa, product manager în cadrul grupului Telekom.

“Firmele adoptă din ce în ce mai mult aceste servicii. Dacă până anul trecut se manifesta un scepticism, acum cred că am depăşit punctul critic. După ce văd cât de rapid au acces la infrastructura IT şi de câte numeroase probleme de administrare scapă, companiile nu se vor mai întoarce niciodată la situaţia anterioară, care presupunea achiziţionarea de servere, montarea şi mentenanţa acestora, plus personal specializat”, a spus Popa.

Serviciile de cloud, spune reprezentantul Telekom, elimină o serie de cheltuieli legate de domeniul IT, cum ar fi achiziţionarea de servere.

“Aceste servere nu sunt ieftine, indiferent de configuraţie. Prin trecerea la serviciile de cloud, astfel de cheltuieli nu mai sunt necesare. În cloud, un client plăteşte în funcţie de cât consumă”, a spus Popa.

Prin tehnologiile de securitate înglobate, riscul de întrerupere a activităţii unui client care utilizează servicii de cloud este eliminat.

“Recent, un hotel din Elveţia a fost ţinta unui atac cibernetic. Hackerii au blocat uşile camerelor de hotel, care avea un cifru electronic. Clienţii nu puteau să mai intre sau să mai iasă din cameră. Pentru a scăpa de problemă, hotelul a plătit hackerilor suma de 1.500 de euro pentru deblocarea uşilor. Genul ăsta de solicitări însumează miliarde de euro anual. Într-un data center, astfel de atacuri sunt imposibile”, a afirmat reprezentantul operatorului.

Telekom deţine 6 centre de date (data center), amplasate în Bucureşti şi Braşov, în clădiri proiectate să reziste la mişcări seismice puternice.

“Suntem primul operator care a pornit de la început cu ideea de a avea centre de date distribuite geografic, aspect care ne-a diferenţia mult timp în piaţă. Din punct de vedere al protecţiei, un centru de date este mai performant decât o clădire de birouri”, a explicat reprezentantul Telekom.

El mai spune că un client poate să îşi aducă echipamentele într-un centru de date ale Telekom, condiţiile de acces şi siguranţă fiind foarte ridicate.

“Dacă ar fi să ne raportăm la calitatea serviciilor comerciale furnizate, centrele de date ale Telekom oferă 3 stele dintr-un maxim de patru, prag întâlnit doar la instituţii cum ar fi FBI sau NASA”, a mai spus Popa.