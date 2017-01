Vrăjitoarele din „Macbeth“ vin în weekend la Bulandra. Internetul e socotit de regizorul montării „putere vrăjitorească“

Deşi este unul dintre cele mai cunoscute personaje create de marele Will, montările cu povestea nefericitului lord scoţian, ros de ambiţie şi de manipulări vrăjitoreşti, sunt rare, probabil şi din cauza „blestemului“ care se spune că înconjoară pe cei care se-ncumetă să pună textul shakespearian (sau opera verdiană inspirată de acesta) în scenă.



De data aceasta, cei care au avut curajul s-o facă sunt actorii: Marius Chivu (Macbeth), Andreea Bibiri (Lady Macbeth), Cornel Scripcaru (Macduff), Vlad Zamfirescu (Banko), cărora li se alătură Adrian Ciobanu, Ilinca Hărnuţ, Irina Ştefan, Flavia Giurgiu, Alin State, Alex Călin, Vlad Benescu, Anca Diana Roşu, Raluca Nicolae, Brian West şi copilul Flaviu Chivu. Decorurile spectacolului sunt realizate de Martin Chocholousek şi costumele de Hana Fischerova. Muzica originală este semnată de compozitorul Ivan Acher, iar coregrafia îi aparţine lui Arcadie Rusu.



Teatrul Bulandra are următoarea opinie despre spectacolul anunţat pentru weekend: „Probabil cea mai celebră piesă scrisă de William Shakespeare,

«Macbeth» prezintă fresca ascensiunii şi decăderii unui brav general care, deşi victorios pe câmpul de luptă, este în cele din urmă învins de remuşcări şi nebunie. Într-o viziune regizorală inedită, spectacolul ilustrează cursa de neoprit a lui Macbeth către coroană şi finalul tragic al aventurii sale pe acorduri muzicale atent orchestrate şi subliniate printr-o coregrafie de excepţie.

Un proiect care vine să îmbine teatrul, muzica şi dansul într-un caleidoscop de imagini şi sunete bine ajustate la ritmul nebunesc al unei poveşti tot atât de actuală astăzi ca şi atunci când a fost scrisă“.

De la Praga la Bucureşti



După cum se vede, regizorul ceh, invitat de Bulandra în calitate de preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa (UTE), din care şi fostul teatru „Municipal“ face parte, şi-a adus de la Praga câţiva dintre colaboratorii săi apropiaţi (decoruri, costume, muzică de scenă). Dar cine este Michal Docekal, regizorul acestei noi montări?



Michal Docekal a studiat regia (1985-1991) la Facultatea de Teatru şi Arte Interpretative din Praga, beneficiind totodată de o rezidenţă de şase luni la Londra. În perioada 1991-1994 a fost regizor la Teatrul Kaspar, montând Kleist, Tirso de Molina ş.a. Între 1994 şi 2002 a fost regizor, dar şi director artistic la Teatrul Divadlo, teatru laureat cu premiul „Alfred Radok“, fiind considerat cel mai bun teatru al anului 1996. Aici a montat, printre altele, A.P. Cehov („Trei surori“) şi W. Shakespeare („Regele Lear“, „Visul unei nopţi de vară“, „Îmblânzirea scorpiei“, „Neguţătorul din Veneţia“).



În 2002, Docekal a devenit director al Teatrului Naţional din Praga, unde a regizat piese de Beckett, Molière, Bernard Shaw, Sarah Kane etc. În prezent, în repertoriul Teatrului Naţional praghez se regăsesc câteva din creaţiile lui, după texte de: W. Shakespeare („Richard III“), N.V. Gogol („Revizorul“), A.P. Cehov („Pescăruşul“) etc. Producţiile sale au fost prezentate în Slovacia, Ungaria şi România. În 2011, a montat Tennessee Williams („Un tramvai numit dorinţă“) la Teatrul Naţional din Bratislava. În fine, în 2015, Michal Docekal a fost numit preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa.



Internetul, „putere vrăjitorească“?



Regizorul praghez are o abordare cu totul neconvenţională a textului clasic. „Am ales «Macbeth» fiindcă este o piesă uriaşă, o tragedie remarcabilă. Şi încă dintr-un motiv: din pricina vrăjitoarelor. Vrăjitoarele şi puterea lor sunt extrem de importante în piesă. Vrăjile lor devin o forţă în viaţa socială, schimbând destine, dar şi viziunea oamenilor, care nu mai ştiu ce e adevărat şi ce nu.

Odată cu apariţia calculatoarelor şi a internetului, oamenii au crezut că vor deveni mai înţelepţi şi mai informaţi, dar au constatat că, de fapt, lucrurile stau tocmai invers: azi suntem invadaţi de falsuri – ştiri false, informaţii false, o mass-media care dezinformează, încărcându-ne cu energii negative –, deci e tot un fel de putere vrăjitorească, ce dăinuie şi azi, influenţându-ne vieţile. Exact ca în Macbeth.

De aceea m-am oprit la această piesă a lui Shakespeare“, spune Docekal.



20 de lei, cel mai ieftin „Macbeth“



Spectacolul se va juca în zilele de 12 ianuarie (avanpremieră), 13 şi 14 ianuarie (premieră) şi 15 ianuarie, la Sala „Toma Caragiu“, de la orele 19.00. Biletele se găsesc la casele de bilete ale Teatrului Bulandra („Liviu Ciulei“ şi „Toma Caragiu“) deschise zilnic, între orele 12.00 şi 20.00, şi online, pe www.eventim.ro. Biletele costă la categoria Premium 60 de lei, la categoria I – 40 de lei şi la categoria a II-a – 20 de lei.