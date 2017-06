START Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, sub semnul „Iubirii“. 78 de spectacole se joacă cu casa închisă, 17.ooo de bilete fiind vândute  FOTO

Companii de renume din domeniul artelor spectacolului, regizori români şi străini, critici, operatori din turismul cultural local şi regional, operatori culturali străini, zeci de mii de spectatori din comunitatea locală, regională şi internaţională se întâlnesc la Sibiu pentru a întregi pe parcursul a zece zile, sărbătoarea Thaliei din oralşul de pe Cibin.

Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), care în acest an se desfăşoară în perioada 9-18 iunie, sub genericul „Iubire”, îi are ca invitaţi de marcă pe celebrul dansator şi coregraf american Mikhail Baryshnikov (foto), artistul avangardist Robert Wilson şi regizorul Varely Fokin.

Directorul FITS, Constantin Chiriac, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că ediţia din acest an a manifestării are un buget de peste 11,7 milioane de euro, 24 la sută fiind bani publici.

"Este un buget similar, cu vreo jumătate de milion de euro mai mult decât anul trecut. 11,7 milioane de euro, din care Primăria Sibiu dă 1,6 milioane de euro. În total, cam 24 la sută sunt bani publici”, a declarat Constantin Chiriac.

"Aşteptăm 68.000 de spectatori pe zi la evenimentele din spaţiile de interior şi exterior, pregătite deja să primească oaspeţi. Tema acestui an este iubirea şi din iubire pentru comunitatea extraordinară pe care o avem în jurul festivalului nostru, vom dărui momente unice”, a transmis Preşedintele FITS, Constantin Chiriac (foto).





„Parteneriatele noastre sunt o unitate de forţe şi o formulă de a arăta iubirea. Nu sunt multe comunităţi în lume care îşi dau mâna pentru triumful culturii, dar mă bucur să spun că festivalul nostru este unul dintre ele. Toţi cei care ni s-au alăturat, au făcut-o pentru că au găsit un eveniment care întâi dăruieşte, înainte să ceară orice.

FITS este unic pentru că vine din structura intimă a acestei comunităţi, iar tot ce a născut, a născut din necesitate. Avem o foarte mare deschidere în a împărtăşi din cunoştinţele noastre şi de a aduce la Bursa de Spectacole operatori şi structuri culturale faimoase din întreaga lume, cu care, oricine se înscrie online, în programul de Speed Networking, poate discuta. Directori importanţi de festivaluri, preşedintele pe cultură al Forumului Economic Mondial şi toată echipa Eleusis 2021 vor fi la Sibiu în perioada 12 - 17 mai”, subliniază Constantin Chiriac.

Evenimentele FITS se vor reuni în cadrul următoarelor secţiuni: Teatru, Spectacole în premieră, Spectacole eveniment, Spectacole de patrimoniu, Teatru independent, Dans, Muzică, Animaţie stradală, Carte, Film, Foto, Platforma de Artă vizuală, Spectacole în biserici şi situri istorice, Spectacole lectură şi teatru radiofonic, Conferinţe şi seminarii, Ateliere, Programul Internaţional de Voluntariat, Sibiu Wlak of Fame.





În acest an vor fi onoraţi cu câte o stea pe Aleea Celebrităţilor următorii artişti: Robert Wilson (foto), Valery Fokin, Ohad Naharin, Rimas Tuminas, Philippe Genty, Marcel Iureş.

Ca în fiecare an, în cadrul Festivalului se vor publica un număr considerabil de volume, printre acestea o antologie de texte pe tema festivalului şi o antologie de piese contemporane ce sunt prezentate în secţiunea spectacole-lectură. Ambele volume conţin texte bilingve. Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu a creat deja o tradiţie de eveniment teatral internaţional, într-o comunitate care ştie deja că festivalurile (de teatru, jazz, folclor, foto şi film) pot îmbunătăţi calitatea vieţii, a educaţiei, a economiei locale şi a prestigiul local.

Parteneriatul dintre Sibfest şi ICR a creat reale şanse legate de promovarea, în ţară şi mai ales înafară, a artelor scenei, prin interrelaţionare culturală, prin prezentarea şi aducerea unor trupe şi artişti de excepţie, dar şi a criticilor, producătorilor, distribuitorilor şi reprezentanţilor unor festivaluri internaţionale de teatru. A fost creată o platformă de conexiuni culturale naţionale şi internaţionale.

Institututul Cultural Român s-a dovedit un partener important al festivalului, acoperind cheltuieli legate de coorganizarea şi prezentarea unor spectacole. Ca la fiecare ediţie, ICR sprijină o serie de proiecte, traduceri, spectacole din cadrul FITS, printre care: „#EMOJIPLAY“ (16 iunie, Teatrul Gong), "Aglaja" (10 iunie, Teatrul Gong), "All over your face Reactor de creatie si experiment" (16 iunie, Teatrul Gong), "In adancuri" (12 iunie, Fabrica de Cultură), "O mie de motive" (15 iunie, Teatrul Gong), "Soldatul de ciocolata" (9 iunie, Sala Thalia), "Frig" ( 13 iunie, Teatrul Gong), "Variatiunile Goldberg" (14 iunie, Biserica Romano-Catolica), "Creditul" (14 iunie, Teatrul Gong), "In largul mării" (17 iunie, Teatrul Gong), "Migraaaaanti" (9 iunie, Teatrul Gong), "Desteptarea primăverii" (11 iunie , Fabrica de Cultură). De asemenea, ICR sprijină traducerile, proiectele literare şi artistice realizate de Bogdan Georgescu, Eugen Jebeleanu, Raluca Rădulescu, Camelia Oana, Elena Richard, Alexandra Stoicescu, Mirella Patureau.

FITS oferă cadrul propice pentru crearea de parteneriate culturale între instituţii de învăţământ superior de artă teatrală şi management cultural din România şi din state membre ale Uniunii Europene şi artişti consacraţi din domeniul artelor spectacolului. Printre şcolile care vor fi prezente la Sibiu în acest an sunt: Academy of Performing Arts in Bratislava, Academy of Music and Performing Arts in Brno, Brown University, Yale University, The National Academy of Theatre and Film Arts, Sofia, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Chişinău, Kaposvar University - Faculty of Arts, Freiburger Schauspielschule, Leeds Becket University, Moncton University, The Academy of Arts in Osijek, Pace University, Suffolk Comunity College, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, The Central Academy of Drama in Beijing, The University of St. Mark & St. John Plymouth England, Universitatea de Arte Tg Mureş, Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie „I. L. Caragiale” şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Prin Sezonul de ateliere se oferă studenţilor şi cadrelor universitare, precum şi tinerilor profesionişti români şi străini din domeniul artelor spectacolului, posibilitatea unui schimb activ, la cel mai înalt nivel, de informaţie şi de aplicaţii practice realizate împreună cu unii dintre cei mai importanţi specialişti ai lumii, din domeniile artei actorului, a regiei de teatru, criticii teatrale, scenografiei, managementului şi marketingului de eveniment cultural.

În respectul excelenţei pe care Festivalul a propus-o de-a lungul timpului, s-a dezvoltat la Sibiu o şcoală doctorală în artele spectacolului şi în management cultural, iar această şcoală a dezvoltat împreună cu 19 din cele mai importante universităţi ale lumii oplatformă de doctorate exemplare în artele spectacolului şi management cultural. Printre parteneri sunt enumerate universităţi precum: Sorbona, PACE University New York, BROWN University din SUA, University of the Arts London, Leeds Beckett University, precum şi Universitatea de Arte din Berlin, 2 mari universităţi din China, 3 mari universităţi din Japonia etc.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu este organizat de Teatrul Naţional "Radu Stanca", Primăria Municipiului Sibiu, Ministerul Culturii, diverşi sponsori din sectorul privat. Festivalul se află sub patronajul Preşedinţiei României, în parteneriat cu Institutul Cultural Român. De asemenea, festivalul este sprijinit de parteneri şi numeroase structuri internaţionale, precum Institutul Adam Mickiewicz, Institutul Polonez, Institutul Ceh, Institutul Cervantes, British Council, Goethe Institut, Serviciul Cultural al Ambasadei S.U.A, Institutul Confucius ş.a.