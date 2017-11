Oana Pellea: "Maia Morgenstern are tot respectul meu". Breasla o susţine pe actriţa-director, în faţa atacurilor de dinaintea concursului pentru şefia TES

"Maia Morgenstern este o valoare de necontestat. Iar despre ce a făcut ca director interimar, ar fi doar de aminitit: renovarea Teatrului Evreiesc, numărul mare de spectacole jucate de trupa acestui teatru, numărul mare de spectatori şi succesul acestui teatrum turneele efectuate sau cum trupa teatrului si Maia au jucat în ploaie si frig cand nu aveau scenă. Maia Morgenstern are tot respectul meu", apreciază actriţa Oana Pellea.

"Actriţa Monia Pricopi lansează un atac ignobil la adresa doamnei Maia Morgenstern. Este evident că urmăreşte macularea imaginii fostei directoare cu trei zile înainte de concursul pentru ocuparea postului de director al TES, la care s-au înscris domnul Erwin Simsensohn şi doamna Maia Morgenstern", declară regizorul Victor Ioan Frunză pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, dramaturgul Mona Radu a postat: "Vă iubesc, doamna Maia Morgenstern".

Actriţa Monia Pricopi o acuză pe Maia Morgenstern (55 de ani) de transformarea Teatrului Evreiesc de Stat într-un mediu ostil, de faptul că şi-a angajat copiii în teatru sau că actorii au jucat, recent, în spectacole îndoielnice, în RATB.

Contactată de "Adevărul", actriţa Maia Morgenstern a răspuns că toate acuzaţiile ce i se aduc sunt "o încercare de intimidare şi de mânjire a imaginii sale", înainte de concursul de management pentru directoratul Teatrului Evreiesc de Stat care va avea loc pe 7 noiembrie 2017.

Repet, toate acuzaţiile care mi se aduc sunt o încercare de mânjire a imaginii. Se ştie ceea ce am făcut pentru Teatrul Evreiesc din 2012, ce am construit aici, ce spectacole s-au pus în scenă, ce premii s-au luat, ce turnee internaţionale am avut, ce festivaluri am făcut, ce premiere importante şi ce spectacole de succes s-au jucat la TES. Vor să mă determine să nu mai particip la concurs, a declarat actriţa Maia Morgenstern, pentru "Adevărul".