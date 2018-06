Cercuri de foc şi mii de oameni, pe străzile Sibiului în deschiderea Festivalului Internaţional de Teatru

Spectacolele în aer liber din noul spaţiu de joc, Piaţa Habermann, au avut parte de un număr impresionant de spectatori.

Pe 9 iunie, unul dintre cele mai aşteptate evenimente a fost întâlnirea dintre Octavian Saiu şi Hideki Noda (director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre), la Librăria Habitus, de la ora 11.00. Dramaturg, regizor şi actor, Hideki Noda s-a născut în Nagasaki în 1955. În iulie 2009, a fost numit director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, iar în prezent predă la Tama Art University. Noda a înfiinţat prima sa companie de teatru, Yume no Yuminsha (Dreaming Bohemian), când încă era student la Universitatea din Tokyo, şi a produs multe spectacole apreciate.

Tot sâmbătă, unul dintre spectacolele eveniment ale acestei ediţii aniversare s-a jucat din nou la Sala BRD Scena9 : „Trei surori”, de A.P. Cehov, în regia lui Timofey Kulyabin, de la Novosibirsk State Academic Drama Theatre „Red Torch”. A fost un spectacol special, jucat în limbajul semnelor, cu traducere în limbile română şi engleză.

Sâmbătă seară, Filarmonica de Stat Thalia a găzduit spectacolul lui Gigi Căciuleanu, „Aller-Retour”, un proiect comun Gigi Căciuleanu Romania Dance Company - Bucureşti & Karma Dance Project – Paris.â „La Paris, lucrez de câţiva ani cu o companie având un profil mai special: „Karma Dance Project” care s-a format în jurul unei dansatoare independente, Alice Valentin. De obicei, coregrafii îşi aleg dansatorii. Aici, se întâmplă invers: compania alege coregrafii cu care are de gând să lucreze. Pentru a lucra cu compania mea din Bucureşti trebuie să fac foarte adesea drumul dus-întors (Aller-Retour) Paris-Bucureşti. De unde şi ideea spectacolului.

Ne-am gândit că a venit timpul să unim forţele celor două companii independente, pentru a prezenta publicului ceea ce ne place şi avem în comun: dragostea pentru Mişcarea Dansată şi respectul faţă de Interpret. Spectacolul „Aller-Retour” nu este numai franco-român, ci şi profund european”a declarat Gigi Căciuleanu.

În cadrul American Democracy Series, la Academia Forţelor Terestre a fost programat spectacolul „Iliada” – o reprezentaţie specială pentru militarii NATO, urmat de o discuţie cu publicul moderată de Octavian Saiu.

„Aproape de perfecţiune”, programat la Biserica Fortificată Cisnădioara de la ora 21:00, s-a înscris în Poetic Invasions of the Cities, un proiect multidisciplinar care utilizează competenţele artistice şi resursele strategice aferente artelor stradale pentru a dezvolta căi inovatoare, implicând personal eterogen, capabil să transmită către publicul urban bucuria unor expresii artistice mai culte, sub o formă uşor accesibilă şi populară. Muzică simfonică, balet, diverse forme de teatru sunt reinterpretate şi prezentate într-un nou mod publicului din toate clasele sociale, în afara spaţiilor destinate în mod normal spectacolelor, aducând artele spectacolului în spaţii noi, căutând o modalitate insolită de a ajunge la şi a forma un nou public prin acţiuni specifice UE.â

Spectacolul „Povestea prinţesei deocheate” al Teatrului Naţional „Radu Stanca”, programat la Fabrica de Cultură Unicredit pe 9, 10 şi 14 iunie, în regia lui Silviu Purcărete, are la bază un scenariu original, semnat de acelaşi Silviu Purcărete, care porneşte de la piesa kabuki a lui Tsuruya Nanboku al IV-lea.

Inspirat de această tradiţie teatrală, regizorul îşi propune să facă un spectacol european, folosind textul, regulile şi spaţiul kabuki, reinterpretate într-o manieră personală. „Povestea prinţesei deocheate” abundă în istorii de dragoste obsesivă, crime, reîncarnări şi răzbunare. Spectacolul preia aceste teme şi construieşte, cu umor si auto-ironie, un comentariu efervescent al dialogului dintre cultura europeană şi cea japoneză.

Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu FOTO: Paul Băilă