Ce surprize ne aşteaptă la Gala UNITER de la Timişoara

Gala Premiilor UNITER se va transmite în direct luni seara, începând cu orele 21.00, pe TVR1, TVR HD, TVR Internaţional, Radio România Cultural şi online pe www.uniter.ro şi www.tvr.ro.

“Nu contează cine sunt premianţii, nu contează cine sunt nominalizaţii, contează că există competiţia. Am făcut întotdeauna o paralelă între competiţia teatrală şi olimpiade. La olimpiadă, participă toţi – unii câştigă, alţi pierd. Dar, întotdeauna, la gală, toţi au fost câştigători. Anul acesta, gala împlineşte 25 de ani. Aceşti 25 de ani înseamnă continuitate şi responsabilitate”, a declarat Ada Lupu Hausvater, directoarea Teatrului Naţional “Mihai Eminescu” din Timişoara.

Ion Caramitru a subliniat rolul cultural al oraşului Timişoara, desemnat Capitală Culturală Europeană în 2021 şi, în mod deosebit, rolul semnificativ pe care l-a avut la schimbarea din România, în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989. “Teatrul în sine are această componentă de schimbare (…). Sărbătorim la Timişoara, oraşul schimbărilor profunde, Capitala Culturală a Europei. Am început gala când aveam 50 de ani şi iată-mă la 75, mergând înainte cu ea. Au fost conjuncturi politice care au privit gala cu ochi răi. Câtă vreme între Primăria Capitalei şi Guvern erau conflicte, ne-am trezit la un moment dat că ne-a fost anulată, din cauza crizei şi a trebuit să o mutăm din teatre în studiouri de televiziune. Apoi am reuşit să o ducem prin oraşe –la Sibiu, la Iaşi, apoi la Oradea, Târgu Mureş, ne-am întors la Bucureşti şi acum iată-ne la Timişoara, într-o clădire istorică”.

Spectacolele care au intrat în atenţia juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Nominalizările sunt următoarele:

Debut:

Radu Brănici pentru rolul Morritz din spectacolul Deşteptarea primăverii la Teatrul German de Stat Timişoara

Lavinia Pele pentru rolul Doruleţ din spectacolul Visul unei nopţi de iarnă la Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte

Iustinian Turcu pentru rolul Georg din spectacolul Martiri la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu – Secţia Germană

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic:

Biblia Neagră a lui William Blake, scenariul şi regia artistică Ilinca Stihi, producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune

Dada Cabaret după Matei Vişniec, adaptarea radiofonică şi regia artistică Mihai Lungeanu, producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune

Poveste despre tatăl meu de Radu F. Alexandru, regia artistică Gelu Colceag, producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune

Cel mai bun spectacol de teatru TV:

Livada de vişini de A.P. Cehov, regia Alexandru Lustig, producţie a Societăţii Române de Televiziune (Casa de producţie a TVR)

Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian, regia Anca Maria Colţeanu, producţie a Societăţii Române de Televiziune (Casa de producţie a TVR)

Vandalul de Hamish Linklater, regia şi adaptarea Andreea Vulpe, coproducţie a Societăţii Române de Televiziune (Casa de producţie a TVR) – UNTEATRU

Premiul pentru critică teatrală:

Alina Epîngeac

Doina Papp

Mirella Nedelcu Patureau

Cea mai bună scenografie:

Dragoş Buhagiar pentru scenografia spectacolului Cafeneaua la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi

Adrian Damian pentru scenografia spectacolului Iarna la Teatrul „Nottara” Bucureşti

Irina Moscu pentru scenografia spectacolului PASĂREA RETRO se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte la Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania „Tompa Miklós”

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Ana Ciontea pentru rolul Koróbocika, Nastasía Petróvna, moşiereasă din spectacolul Suflete moarte la Teatrul de Comedie Bucureşti

Ana Bianca Popescu pentru rolul Luka din spectacolul Soldatul de ciocolată la Teatrul Odeon Bucureşti

Antoaneta Zaharia pentru rolul Ecaterina din spectacolul Soldatul de ciocolată la Teatrul Odeon Bucureşti

Cel mai bun actor în rol secundar:

Miklós Bács pentru rolul Satin din spectacolul În adâncuri la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Conrad Mericoffer pentru rolul Sergius din spectacolul Soldatul de ciocolată la Teatrul Odeon Bucureşti

Gheorghe Visu pentru rolul Nozdrióv, moşier din spectacolul Suflete moarte la Teatrul de Comedie Bucureşti

Cea mai bună actriţă în rol principal:

Alina Petrică pentru rolul titular din spectacolul Aglaja la Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Bucureşti

Mihaela Trofimov pentru rolul titular din spectacolul Molly Sweeney la Teatrul UNTEATRU Bucureşti

Ana Ularu pentru rolul A din spectacolul O intervenţie la Teatrul ACT Bucureşti

Cel mai bun actor în rol principal:

Richard Bovnoczki pentru rolul Ciki din spectacolul No man’s land la Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti

Andrei Huţuleac pentru rolul Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor din spectacolul Amadeus la Teatrul Metropolis Bucureşti

Ciprian Nicula pentru rolul Christopher din spectacolul O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopţii la Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti

Cea mai bună regie:

Victor Ioan Frunză pentru regia spectacolului Amadeus la Teatrul Metropolis Bucureşti

Yuri Kordonsky pentru regia spectacolului În adâncuri la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Bobi Pricop pentru regia spectacolului O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopţii la Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti

Cel mai bun spectacol:

Amadeus, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză la Teatrul Metropolis Bucureşti

Artists Talk, un spectacol de Gianina Cărbunariu, la ARCUB – Centrul Cultural al municipiului Bucureşti. Co-producător Asociaţia Piese Refractare. Cu sprijinul Institutului Goethe, Ambasadei Franţei la Bucureşti şi a Institutului Francez

PASĂREA RETRO se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte, scenariul şi regia Radu Afrim, la Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania „Tompa Miklós”