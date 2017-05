Test de cultură generală: Cu spumă, fără spumă

1 Ce ciupercă microscopică este folosită pentru fabricarea berii?

a. Saccharomyces cerevisiae.

b. Plasmopara viticola.

c. Olpidium brassicae.



2 Ce actriţă a jucat rolul principal în filmul „Mic dejun la Tiffany“?

a. Katharine Hepburn.

b. Audrey Hepburn.

c. Vivien Leigh.



3 În ce parc se află teiul lui Eminescu?

a. În Parcul Herăstrău.

b. În Parcul Cişmigiu.

c. În Parcul Copou.



4 La ce instrument cânta, potrivit legendei biblice, regele David?

a. Corn.

b. Harpă.

c. Vioară.



5 În ce oraş se află Curtea Internaţională de Justiţie?

a. New York.

b. Bruxelles.

c. Haga.



6 Ce poet român a murit călcat de tramvai?

a. Nicolae Labiş.

b. Ion Barbu.

c. Alexandru Macedonski.



7 Din ce ţară este originar piperul?

a. China.

b. Mexic.

c. India.



8 Câte simfonii a compus George Enescu?

a. Una.

b. Trei.

c. Patru.



9 Ce oraş din România este situat la cea mai înaltă altitudine?

a. Fundata.

b. Predeal.

c. Făgăraş.



10 Unde au fost descoperite cele mai vechi urme ale producerii de bere?

a. Egipt.

b. Mesopotamia.

c. Britannia.



11 Ce metal este supranumit „argintul viu“?

a. Plutoniul.

b. Mercurul.

c. Zincul.



12 Ce actor şi regizor englez a fost soţul actriţei Vivien Leigh?

a. Richard Burton.

b. Laurence Olivier.

c. Peter O’Toole.



13 În ce ţară se află oraşul Uppsala?

a. Islanda.

b. Danemarca.

c. Suedia.



14 Ce arbore este reprezentat pe steagul Libanului?

a. Cedrul.

b. Măslinul.

c. Arţarul.



15 Prin câte capitale trece Dunărea?

a. Trei.

b. Patru.

c. Cinci.



16 Care este cel mai nordic stat american?

a. Alaska.

b. Hawaii.

c. Dakota de Nord.



17 Pe ce continent se află statul Togo?

a. Africa.

b. Asia.

c. America de Sud.

18 În ce an a fost înfiinţată OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol)?

a. 1955.

b. 1960.

c. 1965.

19 Ce paralelă este considerată o barieră politică care divide Coreea de Nord de Coreea de Sud?

a. Paralela 38.

b. Paralela 45.

c. Paralela 17.

20 Cine este autorul romanului „O lume se destramă“, care povesteşte drama cuceririi Africii de către europeni?

a. Nadine Gordimer.

b. J.M. Coetzee.

c. Chinua Achebe.

21 Ce mare explorator a condus prima expediţie în jurul lumii?

a. Columb.

b. Magellan.

c. Juan Ponce de Leon.

22 Cum s-a numit statul Sri Lanka înainte de 1972?

a. Siam.

b. Kampuchea.

c. Ceylon.

23 Ce preşedinte american a rostit discursul „Tear down this wall!“ („Dărâmă acest zid!“), în faţa Porţii Brandenburg din Berlin, în 1987, adresându-i-se liderului sovietic Mihail Gorbaciov?

a. George H.W. Bush.

b. Gerald Ford.

c. Ronald Reagan.

24 În ce oraş european se află Muzeul Relaţiilor Destrămate, în care sunt expuse obiecte personale ale foştilor iubiţi?

a. Amsterdam, Olanda.

b. Zagreb, Croaţia.

c. Verona, Italia.

25 Cine este regizorul filmului „Night on Earth“ („Noapte pe Pământ“), din 1991?

a. Terrence Malick.

b. Jim Jarmusch.

c. Wes Anderson.

26 Când a luat sfârşit Prohibiţia din Statele Unite ale Americii?

a. 1933.

b. 1945.

c. 1960.

27 Ce civilizaţie precolumbiană a construit templul de la Chichen Itza?

a. Maiaşii.

b. Aztecii.

c. Incaşii.

Răspunsurile corecte:

1. a. Saccharomyces cerevisiae.

2. b. Audrey Hepburn.

3. c. Parcul Copou.

4. b. Harpă.

5. c. Haga.

6. a. Nicolae Labiş.

7. c. India.

8. b. Trei.

9. b. Predeal.

10. b. Mesopotamia.

11. b. Mercurul.

12. b. Laurence Olivier.

13. c. Suedia.

14. a. Cedrul.

15. b. Patru.

16. a. Alaska.

17. a. Africa.

18. b. 1960.

19. a. Paralela 38.

20. c. Chinua Achebe.

21. b. Magellan.

22. c. Ceylon.

23. c. Ronald Reagan.

24. b. Zagreb, Croaţia.

25. b. Jim Jarmusch.

26. a. 1933.

27. a. Maiaşii.